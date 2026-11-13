В Джалал-Абадской области временно закрыли две автодороги

В Джалал-Абадской области временно перекрыли движение на участках двух автомобильных дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

На дороге Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка закрыт участок со 180-го по 215,7-го километра. На основании распоряжения Чаткальской районной государственной администрации здесь установили заграждения. Ограничение ввели для обеспечения безопасности в осенне-зимний период.

Кроме того, с 1 ноября закрыт участок Джалал-Абад — Казарман — Сары-Кыр альтернативной дороги север — юг с 357-го по 443-й километр.

В Минтрансе призвали водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать поездки. Сроки возобновления движения в сообщении не указаны.