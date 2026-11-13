USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

В Джалал-Абадской области временно закрыли две автодороги

17:38, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Анвар АБДУЛЛАЕВ

В Джалал-Абадской области временно перекрыли движение на участках двух автомобильных дорог. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и коммуникаций.

На дороге Ала-Бука — Жаны-Базар — Кировка закрыт участок со 180-го по 215,7-го километра. На основании распоряжения Чаткальской районной государственной администрации здесь установили заграждения. Ограничение ввели для обеспечения безопасности в осенне-зимний период.

Кроме того, с 1 ноября закрыт участок Джалал-Абад — Казарман — Сары-Кыр альтернативной дороги север — юг с 357-го по 443-й километр.

В Минтрансе призвали водителей учитывать дорожную обстановку и заранее планировать поездки. Сроки возобновления движения в сообщении не указаны.

Материалы по теме

Дорога Барскоон — Бедель сократит перевозки товара из Китая на 8 часов

В Кыргызстане станет больше платных дорог. Какие трассы войдут в список

Подрядчика в Ошской области оштрафовали за «резиновый» асфальт

В Бишкеке после ремонта открыли улицы Купянскую и Космическую

В Бишкеке открыли дорогу через кампус университета «Манас»

Дорогу Ош — Кара-Суу сделают четырехполосной

JICA бесплатно передаст Кыргызстану дорожную технику на 3,5 миллиона долларов

В Оше начали строить крупнейшую в городе транспортную развязку

Как строят дорогу Барскоон — Бедель

Один против целого жилмассива. В «Ак-Босого» спорят из-за дороги

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке на 13 ноября. Столица на пятом месте

 

Кыргызстанцы завоевали семь медалей чемпионата мира по джиу-джитсу

 

В Джалал-Абадской области временно закрыли две автодороги

 

Лицензии, проверки и стажировки. Минюст КР пересматривает правила нотариата

 

Мост через реку Чу предлагают назвать в честь бывшего министра транспорта

 

На срыв учебы пожаловались студенты Аграрного университета. Ответ ректората

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Экономика

В России страховка дата-центров от дронов местами подорожала более чем в сто раз

 

Кыргызстан подписал соглашения на 2,3 миллиарда долларов. На что пойдут деньги

 

Строительство дороги Балыкчи — Боконбаево — Каракол завершат в 2027 году

 

Дорога Барскоон — Бедель сократит перевозки товара из Китая на 8 часов

 

В Кыргызстане нашли мощный источник газа. Открытие «Кыргызнефтегаза»

 

Отразится на Кыргызстане? В России бензин на АЗС дешевеет второй месяц подряд

 

Власть

Садыр Жапаров выслушал просьбы жителей Каракола, Тюпского и Ак-Суйского районов

 

В «Национальной электрической сети Кыргызстана» сменился гендиректор

 

Страхование жилья от пожаров и бедствий. Кабмин меняет правила

 

Иссык-Куль меняется. Садыру Жапарову представили итоги 5 лет развития

 

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Экс-глава ГКНБ Идрис Кадыркулов освобожден от должности посла в Украине

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18