На трассе Тюп – Кеген милиция помогает водителям, попавшим в снежные заносы
Сотрудники Управления обеспечения безопасности дорожного движения УВД Иссык-Кульской области перешли на усиленный режим несения службы на автодороге Тюп — Кеген из-за резкого ухудшения погоды и осложнения дорожной обстановки.
Как сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР, сотрудники милиции оказывают помощь водителям, автомобили которых оказались в снежных заносах и не могут продолжить движение. На месте принимаются меры по безопасному освобождению транспортных средств.
Кроме того, усилен контроль за дорожным движением для предупреждения ДТП и обеспечения безопасности водителей и пассажиров.
В связи со сложными погодными условиями милиция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, строго придерживаться Правил дорожного движения, а также проверять техническое состояние автомобилей и шин.
Водителям также рекомендуют без особой необходимости воздержаться от дальних поездок.