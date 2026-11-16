На трассе Тюп – Кеген милиция помогает водителям, попавшим в снежные заносы

Сотрудники Управления обеспечения безопасности дорожного движения УВД Иссык-Кульской области перешли на усиленный режим несения службы на автодороге Тюп — Кеген из-за резкого ухудшения погоды и осложнения дорожной обстановки.

Как сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД КР, сотрудники милиции оказывают помощь водителям, автомобили которых оказались в снежных заносах и не могут продолжить движение. На месте принимаются меры по безопасному освобождению транспортных средств.

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Кроме того, усилен контроль за дорожным движением для предупреждения ДТП и обеспечения безопасности водителей и пассажиров.

В связи со сложными погодными условиями милиция призывает автомобилистов соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, строго придерживаться Правил дорожного движения, а также проверять техническое состояние автомобилей и шин.

Водителям также рекомендуют без особой необходимости воздержаться от дальних поездок.