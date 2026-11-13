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24.kg

Дорога Барскоон — Бедель сократит перевозки товара из Китая на 8 часов

16:27, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Нурзада ТЫНАЕВА

Зачем Кыргызстан строит дорогу Барскоон — Бедель через труднодоступные горы, рассказал 24.kg министр транспорта и коммуникаций Талантбек Солтобаев.

Он напомнил, что сейчас Кыргызстан и Китай имеют два автомобильных транспортных коридора: трасса Ош — Сары-Таш — Иркештам и дорога Бишкек — Нарын — Торугарт.

«В последнее время объем грузоперевозок сильно вырос. На контрольно-пропускных пунктах образуются заторы и пробки. В связи с этим необходимо открыть третий КПП. С открытием этого коридора появятся дополнительные возможности для грузоперевозок», — отметил министр.

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По его словам, после завершения строительства дороги грузоперевозчики смогут доставлять в Бишкек товар из Китая (Аксу) на 7-8 часов быстрее, чем через Торугарт. Министр отметил, что путь сокращается более чем на 500 километров.

Талантбек Солтобаев добавил, что дорога строится за счет средств республиканского бюджета Кыргызстана, а генеральным подрядчиком выступает китайская компания.

Напомним, общая протяженность трассы составляет около 161 километра. Дорога пройдет преимущественно по высокогорной местности, значительная часть маршрута расположена выше 3 тысяч метров над уровнем моря.

Строительство официально стартовало 27 августа 2025 года. Полностью завершить работы и ввести дорогу в эксплуатацию планируется в 2030 году. 

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