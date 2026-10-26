В Кыргызстане провели 116 операций по пересадке почек и 11 — печени

В Кыргызстане провели 116 операций по трансплантации почек и 11 операций по пересадке печени. Об этом 26 октября сообщил заместитель министра здравоохранения Нурбек Букуев на заседании комитета Жогорку Кенеша по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам.

По его словам, большинство операций по пересадке почек провели в Национальном центре охраны материнства и детства — 89. Еще 19 операций состоялись в Кыргызско-Турецкой больнице дружбы и 8 — в клинике Ошского государственного университета.

Из 11 операций по трансплантации печени 7 провели в клинике ОшГУ, по 2 — в Кыргызско-Турецкой больнице дружбы и Национальном хирургическом центре.

Нурбек Букуев сообщил, что в 2024 году по поручению президента Национальному центру охраны материнства и детства выделили 20 миллионов сомов на приобретение медицинского оборудования. В 2025 году этому же учреждению направили еще 26 миллионов сомов на совершенствование системы трансплантации почек.

Кроме того, в 2025 году из Фонда высокотехнологичной медицинской помощи Минздрава выделили 3 миллиона 960 тысяч сомов для проведения операций по пересадке почек шести пациентам в Кыргызско-Турецкой больнице дружбы.

На 2026 год Национальному центру охраны материнства и детства предусмотрели 12 миллионов 200 тысяч сомов для оплаты 20 операций по трансплантации почек.

На развитие трансплантации печени также выделяются средства.

В 2024 году Национальный хирургический центр получил 100 миллионов сомов из Фонда развития здравоохранения на закупку необходимого оборудования. В 2025 году на подготовку к проведению операций по трансплантации органов предусмотрели 33 миллиона сомов.

В 2026 году на эти цели заложили еще 64 миллиона сомов, из которых 21 миллион 622 тысячи сомов направили на приобретение дополнительного медицинского оборудования.

По данным замминистра, в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 528 пациентов после трансплантации органов. Из них 880 перенесли пересадку почки, еще 648 — пересадку печени.