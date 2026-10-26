В КР средняя стоимость операции по трансплантации печени составляет $17 тысяч

В Кыргызстане средняя стоимость операции по трансплантации печени составляет 17 тысяч долларов. Об этом на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша сообщил замминистра здравоохранения Нурбек Букуев.

По его словам, точных расчетов операций по трансплантации печени и почек пока нет.

«Сейчас проводятся точные расчеты. Примерная сумма операции по трансплантации печени составляет около 17 тысяч долларов, почек — около 7 тысяч долларов», — отметил Нурбек Букуев.

Сейчас разрабатываются законопроекты о донорстве родственников и трупном донорстве, который может способствовать развитию отрасли трансплантологии.