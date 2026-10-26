Депутат: Кыргызстанцев вводят в заблуждение о состоянии трансплантологии

Кыргызстанцев вводят в заблуждение о состоянии трансплантологии в республике. Об этом заявила сегодня на заседании комитета по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам Жогорку Кенеша депутат Жылдыз Эгенбердиева.

По ее словам, сегодня многие граждане, нуждающиеся в операции по замене печени, почек, вынуждены ездить в Индию.

«Этому способствуют врачи частных клиник, которые заверяют наших граждан в том, что отечественная трансплантология не состоятельна. Люди верят им и едут за границу, многие просто не знают, что у нас тоже делают операции. Некоторые врачи имеют свои финансовые интересы. Нужно проверить деятельность таких медиков, чтобы не допускать такой порочной практики», — считает Жылдыз Эгенбердиева.

Замминистра здравоохранения Нурбек Букуев отметил, что в рамках Центра общественного здравоохранения проводятся разъяснительные работы среди медиков о недопустимости такой практики и развитии трансплантологии в стране в целом.

Депутат также заметила, что в 2025 году утверждено положение о трансплантации печени, однако в стране до сих пор не налажен полноценный учет пациентов, нуждающихся в пересадке органов. Она отметила необходимость введения соответствующего реестра пациентов.