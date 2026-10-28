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В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

11:50, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане подготовили проект постановления кабинета министров, предусматривающий повышение пенсий, надбавок и компенсационных выплат отдельным категориям граждан с 1 января 2027 года. Документ вынесен на общественное обсуждение 28 октября.

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Проект разработан Социальным фондом во исполнение указа президента Садыра Жапарова от 21 октября 2026 года.

Согласно документу, с 1 января 2027 года предлагается установить следующие размеры выплат:

  • 12 тысяч 300 сомов — минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих из числа солдат и матросов срочной службы;
  • 5 тысяч сомов — ежемесячная надбавка к пенсии матерям, награжденным орденами «Мать-героиня» или «Баатыр эне», в том числе получающим пенсию по случаю потери кормильца;
  • 9 тысяч 500 сомов — размер пенсии по инвалидности I группы;
  • 5 тысяч сомов — размер пенсии по инвалидности III группы;
  • 5 тысяч сомов — базовая часть пенсии на каждого ребенка, потерявшего одного родителя;
  • 8 тысяч сомов — базовая часть пенсии на каждого ребенка, потерявшего обоих родителей.

Отдельные компенсации предусмотрены для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других атомных объектах.

Если размер их пенсии превышает 12 тысяч 300 сомов, ежемесячная доплата составит 1 тысячу сомов. Если пенсия меньше указанной суммы, компенсацию рассчитают как разницу между фактической выплатой и 12 тысячами 300 сомами, но не менее 1 тысячи сомов.

После принятия постановления Социальный фонд должен будет провести перерасчет пенсий и обеспечить выплаты в новых размерах.

Финансирование предусмотрено за счет республиканского бюджета. В справке-обосновании отмечается, что необходимый объем средств уже определен в рамках реализации президентского указа.

Проект постановления размещен на Едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов 28 октября 2026 года. После принятия документа предлагаемые изменения должны вступить в силу с 1 января 2027 года.

Напомним, 21 октября президент Садыр Жапаров подписал указ о повышении ряда социальных выплат с 1 января 2027 года. Также предусмотрено увеличение выплат пожилым гражданам, людям с инвалидностью и отдельным категориям ветеранов. Нынешний проект постановления кабинета министров разработан для реализации уже подписанного президентского указа.

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