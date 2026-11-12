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С 1 января кыргызстанцам повысят ряд пенсионных выплат. Кто получит больше

15:05, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

С 1 января 2027 года в Кыргызстане увеличат пенсионные выплаты и надбавки для отдельных категорий граждан. На эти цели из республиканского бюджета дополнительно направят 7 миллиардов 500 миллионов сомов. Об этом председатель Социального фонда Бактияр Алиев сообщил в программе «Открытый кабинет» на «Биринчи радио».

По его словам, повышение коснется многодетных матерей, имеющих звание «Баатыр эне», людей с инвалидностью, участников войны в Афганистане, ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также граждан, получающих пенсию по случаю потери кормильца.

Одно из наиболее существенных изменений предусмотрено для матерей, удостоенных звания «Баатыр эне».

Сейчас они получают дополнительную выплату в размере 1 тысячи сомов ежемесячно. С 1 января ее увеличат до 5 тысяч сомов.

Таким образом, надбавка вырастет сразу на 4 тысячи сомов. Если основная пенсия составляет 8 тысяч 800 сомов, то с учетом новой выплаты общая сумма достигнет 13 тысяч 800 сомов.

Изменения также затронут детей, потерявших одного или обоих родителей. По словам Бактияра Алиева, базовую часть пенсии по случаю потери одного кормильца увеличат с 3 тысяч до 5 тысяч сомов. Для детей, потерявших обоих родителей, базовая часть вырастет с 6 тысяч до 8 тысяч сомов.

При этом глава Соцфонда пояснил, что речь идет именно о базовой части пенсии. Помимо нее, при наличии соответствующих оснований выплачивается страховая часть, поэтому итоговый размер пенсионного обеспечения может быть выше.

Дополнительное повышение предусмотрено для людей с инвалидностью I, II и III групп. Алиев подтвердил, что изменения начнут действовать с 1 января 2027 года, однако конкретные суммы новых выплат в эфире не назвал.

Кроме того, с нового года увеличатся выплаты участникам войны в Афганистане и ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Точные размеры повышения по этим категориям глава Соцфонда также не уточнил.

Отдельно Бактияр Алиев сообщил, что с 1 декабря 2026 года предусмотрено повышение пенсий военнослужащих. Эти выплаты полностью финансируются из республиканского бюджета.

По словам председателя Социального фонда, дополнительные средства на повышение выплат отдельным категориям граждан предусмотрены в бюджете на 2027 год.

Напомним, с 1 октября в Кыргызстане повысили страховую часть пенсий. По данным Соцфонда, средний размер пенсии достиг 12 тысяч 880 сомов, а минимальную пенсию для большинства получателей довели до 8 тысяч 800 сомов. Для некоторых категорий пенсионеров действуют особые условия расчета.

Всего по состоянию на 1 ноября в Кыргызстане насчитывалось 826 тысяч пенсионеров. На выплату пенсий в текущем году предусмотрено 122 миллиарда сомов. В 2027 году, по прогнозу Бактияра Алиева, пенсионный бюджет может достигнуть 150 миллиардов сомов.

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