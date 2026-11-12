В Кыргызстане за 16 лет число пенсионеров выросло вдвое

В Кыргызстане за последние 16 лет число пенсионеров увеличилось более чем в 2 раза и достигло 826 тысяч человек. Об этом председатель Социального фонда Бактияр Алиев сообщил в эфире программы «Открытый кабинет» на «Биринчи радио».

По его словам, в 2010 году в стране насчитывалось около 400 тысяч пенсионеров. По состоянию на 1 ноября 2026 года их число достигло 826 тысяч.

При этом только за последние 4 года количество получателей пенсий увеличилось на 100 тысяч человек.

Глава Соцфонда отметил, что рост числа пенсионеров сопровождается значительным увеличением расходов на пенсионное обеспечение.

В 2021 году на выплату пенсий направляли 52 миллиарда сомов. В 2026 году бюджет пенсионных выплат достиг 122 миллиардов сомов. По прогнозам ведомства, в 2027 году он может вырасти до 150 миллиардов сомов. Таким образом, за 5 лет ежегодные расходы на пенсии увеличились более чем в 2 раза.

Бактияр Алиев также рассказал, что за последние 3 года в Кыргызстане провели первый этап пенсионной реформы, предусматривающий 11 изменений. Одним из них стало снижение минимального трудового стажа, необходимого для назначения пенсии. Первоначально его сократили до 5 лет, в 2026 году он составляет 6 лет, а в 2027 году увеличится до 7 лет.

По словам главы Соцфонда, снижение требований к стажу позволило большему числу граждан получить право на пенсионное обеспечение. Это также стало одним из факторов увеличения их количества.

Кроме того, в стране продолжается повышение пенсионных выплат. По данным Алиева, с октября 2026 года средний размер пенсии достиг 12 тысяч 880 сомов, тогда как в 2021 году составлял около 6 тысяч сомов.

Минимальную пенсию для большинства получателей довели до 8 тысяч 800 сомов. При этом для отдельных категорий действуют особые правила расчета, поэтому фактические выплаты могут быть ниже этой суммы.

Глава Соцфонда подчеркнул, что пенсионная система продолжает реформироваться с учетом увеличения числа получателей и необходимости обеспечения устойчивого финансирования выплат.