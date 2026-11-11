Пенсионные накопления разрешат получать даже без права на пенсию

Мигранты: жизнь и работа за рубежом

В Кыргызстане предлагают изменить порядок выплаты средств Государственного накопительного пенсионного фонда. Проект постановления кабинета министров, разработанный Социальным фондом, вынесли на общественное обсуждение.

Одно из ключевых изменений касается граждан, достигших пенсионного возраста, но не имеющих необходимого страхового стажа для назначения пенсии.

Таким людям предлагают предоставить право на получение накопленных пенсионных средств. Для этого потребуется подать заявление в территориальный орган Социального фонда.

Еще одно нововведение касается иностранцев и лиц без гражданства, которые временно работали в КР и уплачивали страховые взносы.

Читайте по теме В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

Сейчас у них возникают сложности с получением пенсионных накоплений после завершения трудовой деятельности. Действующие правила предусматривают представление справки о снятии с регистрационного учета в связи с выездом на постоянное место жительства за границу. Однако иностранцам, временно находившимся в Кыргызстане, такой документ не выдают.

Предлагается разрешить им обращаться за выплатой накоплений после увольнения и при выезде из страны. Для этого необходимо представить регистрационный талон и документ, подтверждающий прекращение трудовых отношений.

Если иностранный гражданин уже выехал из КР, заявление можно направить по почте.

Пенсионные накопления разрешат направлять на жилье

Проект уточняет порядок использования пенсионных накоплений при приобретении недвижимости.

В частности, предусматривается возможность направлять накопленные средства на погашение платежей по договорам рассрочки с застройщиками как в строящихся, так и в эксплуатируемых жилых объектах.

Воспользоваться такой возможностью смогут участники долевого строительства и их супруги. Минимальная сумма выплаты должна составлять 50 тысяч сомов, но она не может превышать остаток задолженности по договору.

Кроме того, уточняются документы, необходимые для использования пенсионных накоплений в рамках ипотечных программ, включая программы Государственной ипотечной компании, коммерческих банков и мэрий Бишкека и Оша.

Отдельные изменения касаются граждан, переезжающих за пределы Кыргызстана.

Пенсионные накопления, сформированные до вступления в силу международных соглашений о пенсионном обеспечении, предлагают выплачивать единовременно.

Средства, накопленные после вступления таких соглашений в силу, будут выплачивать при наступлении страхового случая в соответствии с законодательством.

Как отмечается в справке-обосновании, изменения направлены на устранение административных препятствий и обеспечение возможности получения гражданами и иностранными работниками принадлежащих им пенсионных накоплений.

В случае принятия постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.