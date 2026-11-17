Два комитета Жогорку Кенеша одобрили законопроект об увеличении ежемесячной надбавки к пенсиям матерей, удостоенных ордена «Баатыр эне», с 1 тысячи до 5 тысяч сомов.

Инициатор законопроекта депутат Камила Талиева сообщила, что в настоящее время в Кыргызстане проживают 30 тысяч 609 женщин, имеющих почетное звание «Баатыр эне».

Сейчас им выплачивают ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1 тысячи сомов. Законопроектом предлагается увеличить эту сумму до 5 тысяч.

Документ без обсуждения одобрили комитеты ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам, а также по финансам, бюджету, предпринимательству и развитию конкуренции.