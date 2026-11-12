USD87.45EUR97.49RUB1.05
24.kg

Работали, но пенсия маленькая? Соцфонд объяснил причины

15:07, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане размер пенсии зависит не только от трудового стажа, но и от страховых взносов, которые работодатель перечислял в Социальный фонд, рассказал председатель Социального фонда Бактияр Алиев в программе «Открытый кабинет» на «Биринчи радио».

Во время прямого эфира несколько пенсионеров пожаловались на небольшие выплаты, несмотря на многолетний трудовой стаж. В частности, одна из слушательниц рассказала, что ее сестра 16 лет проработала на швейной фабрике, а после распада СССР продолжила трудиться в частных швейных цехах. Однако работодатели не перечисляли за нее страховые взносы, что отразилось на размере пенсии.

Бактияр Алиев пояснил, что при расчете пенсии учитываются три составляющие: базовая часть, пенсионные права, сформированные за периоды работы до 1996 года, и страховая часть, зависящая от взносов после введения персонифицированного учета.

По его словам, гражданин может проработать много лет, но если работодатель не перечислял страховые взносы, это отрицательно скажется на размере будущей пенсии.

«Чем больше гражданин перечисляет в Социальный фонд, тем выше будет его пенсия», — пояснил глава ведомства.

Он подчеркнул, что Соцфонд работает по страховому принципу. Поэтому увеличение пенсионных выплат не может осуществляться исключительно в одинаковом размере для всех получателей без учета сформированных пенсионных прав.

При этом слушатели обратили внимание на другую проблему: после повышения минимальных пенсий выплаты граждан с большим трудовым стажем практически сравнялись с пенсиями людей, которые работали значительно меньше.

Алиев объяснил, что государство повысило наиболее низкие пенсии, чтобы обеспечить установленный уровень пенсионного обеспечения. По его словам, минимальную пенсию для большинства получателей довели до 8 тысяч 800 сомов. Для отдельных категорий действуют особые правила расчета.

Материалы по теме

В Кыргызстане хотят увеличить накопительную часть пенсии

С 1 января кыргызстанцам повысят ряд пенсионных выплат. Кто получит больше

Пенсия через «Тундук» и новые требования к стажу. Что изменится в 2027 году

Кыргызстан договаривается с Германией и Австрией о пенсиях для мигрантов

В Кыргызстане за 16 лет число пенсионеров выросло вдвое

Пенсионные накопления разрешат получать даже без права на пенсию

В Кыргызстане пересмотрят пенсии с 1 января. Кто получит больше денег

Иностранные посольства в Кыргызстане хотят освободить от страховых взносов

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Происшествия

Денежный дождь в Астане. СМИ сообщили о задержании крупных чиновников

 

В городе Ош пропала 20-летняя девушка. Милиция просит помочь в поисках

 

В Таласской области пресечена деятельность лиц, занимавшихся сбытом наркотиков

 

В Бишкеке задержан гендиректор стройкомпании по подозрению в мошенничестве

 

В городе Ош из-за утечки воды на заводе затопило дворы 11 домов

 

В Нарынской области временно закрыли три участка дорог из-за непогоды

 

Общество

Работали, но пенсия маленькая? Соцфонд объяснил причины

 

В Кыргызстане за 16 лет число пенсионеров выросло вдвое

 

В Оше на участке Сары-Зоо завершено строительство школы

 

Молодежная футбольная сборная КР сыграет товарищеские матчи с РФ в Турции

 

Любопытный детеныш снежного барса 25 минут играл перед фотоловушкой

 

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

 

Атака на Иран

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Экономика

В Кыргызстане хотят ограничить возврат жалоб на нарушения конкуренции

 

В КР предлагают увеличить льготные кредиты бизнесу до 30 миллионов сомов

 

В Кара-Балте построят фармацевтический комплекс за 41,2 миллиона долларов

 

Денежные переводы в Кыргызстан с начала года превысили 2,3 миллиарда долларов

 

Курс валют в банках Кыргызстана на 12 ноября: евро заметно подешевел

 

Кыргызстан будет поставлять в Узбекистан картофель без ограничений

 

Власть

Кыргызстан пересмотрит план достижения углеродной нейтральности к 2050 году

 

В Кыргызстане построят плавучую солнечную электростанцию мощностью 15 мегаватт

 

В Нарынской области из-за угрозы схода лавин закрыли дорогу до весны

 

Кыргызстан собрался в космос. Разработана госпрограмма на 2027–2031 годы

 

С 1 января кыргызстанцам повысят ряд пенсионных выплат. Кто получит больше

 

Пенсия через «Тундук» и новые требования к стажу. Что изменится в 2027 году

 

Ситуация вокруг Украины

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18