Работали, но пенсия маленькая? Соцфонд объяснил причины

В Кыргызстане размер пенсии зависит не только от трудового стажа, но и от страховых взносов, которые работодатель перечислял в Социальный фонд, рассказал председатель Социального фонда Бактияр Алиев в программе «Открытый кабинет» на «Биринчи радио».

Во время прямого эфира несколько пенсионеров пожаловались на небольшие выплаты, несмотря на многолетний трудовой стаж. В частности, одна из слушательниц рассказала, что ее сестра 16 лет проработала на швейной фабрике, а после распада СССР продолжила трудиться в частных швейных цехах. Однако работодатели не перечисляли за нее страховые взносы, что отразилось на размере пенсии.

Бактияр Алиев пояснил, что при расчете пенсии учитываются три составляющие: базовая часть, пенсионные права, сформированные за периоды работы до 1996 года, и страховая часть, зависящая от взносов после введения персонифицированного учета.

По его словам, гражданин может проработать много лет, но если работодатель не перечислял страховые взносы, это отрицательно скажется на размере будущей пенсии.

«Чем больше гражданин перечисляет в Социальный фонд, тем выше будет его пенсия», — пояснил глава ведомства.

Он подчеркнул, что Соцфонд работает по страховому принципу. Поэтому увеличение пенсионных выплат не может осуществляться исключительно в одинаковом размере для всех получателей без учета сформированных пенсионных прав.

При этом слушатели обратили внимание на другую проблему: после повышения минимальных пенсий выплаты граждан с большим трудовым стажем практически сравнялись с пенсиями людей, которые работали значительно меньше.

Алиев объяснил, что государство повысило наиболее низкие пенсии, чтобы обеспечить установленный уровень пенсионного обеспечения. По его словам, минимальную пенсию для большинства получателей довели до 8 тысяч 800 сомов. Для отдельных категорий действуют особые правила расчета.