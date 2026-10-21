Пенсии и пособия с 1 января. Минтруда раскрыло новые размеры выплат

В Кыргызстане с 1 января 2027 года увеличатся социальные пособия, отдельные виды пенсий и денежные компенсации. После подписания указа президентом Садыром Жапаровым Министерство труда, социального обеспечения и миграции подробно разъяснило, какие категории граждан получат прибавку и сколько составят новые выплаты.

Наиболее существенное повышение предусмотрено для людей с инвалидностью.

1. Детям с детским церебральным параличом и другими формами инвалидности до 18 лет пособие увеличат с 8 тысяч до 11 тысяч сомов.

2. Аналогичные выплаты установят детям с ВИЧ или СПИДом, а также детям, рожденным от матерей с ВИЧ или СПИДом.

3. Для людей с инвалидностью с детства пособия увеличатся в зависимости от группы:

I группа — 11 тысяч сомов вместо 8 тысяч;

II группа — 9 тысяч 600 сомов 6 тысяч 600;

III группа — 8 тысяч 400 сомов вместо 5 тысяч 400.

4. Людям с инвалидностью вследствие общего заболевания добавят по 3 тысячи сомов:

I группа — 8 тысяч 500 сомов,

II группа — 6 тысяч,

III группа — 5 тысяч сомов.

5. Повышение коснется и детей, потерявших родителей. При потере обоих пособие увеличится до 8 тысяч сомов, при потере одного кормильца — до 5 тысяч сомов.

6. Отдельные изменения предусмотрены для матерей-героинь. Женщинам, награжденным орденом «Баатыр эне», надбавку к пенсии увеличат в пять раз — до 5 тысяч сомов.

По расчетам Социального фонда, такую выплату получают более 30 тысяч женщин.

7. Матерям-героиням, достигшим 55 лет и не имеющим права на пенсию, государственное пособие повысят до 5 тысяч сомов.

8. Пожилым гражданам, проживающим в высокогорных районах и не имеющим права на пенсионное обеспечение, будут выплачивать 3 тысячи сомов вместо нынешних 2 тысяч.

9. Увеличатся и ежемесячные денежные компенсации отдельным льготным категориям:

участники Великой Отечественной войны будут получать 11 тысяч сомов;

участники боевых действий-интернационалисты — 9 тысяч вместо 8 тысяч сомов.

10. Почетным донорам выплаты удвоят — до 2 тысяч сомов.

11. Компенсации людям с инвалидностью по слуху и зрению увеличат до 2 тысяч.

12. Участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС предусмотрена дополнительная ежемесячная компенсация к пенсии в размере 1 тысячи сомов.

Увеличатся выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате событий в Аксы в 2002 году, апрельских и июньских событий 2010 года, событий в Баткенской и Ошской областях.

13. Минимальная пенсия по инвалидности для военнослужащих из числа солдат и матросов срочной службы составит 12 тысяч 300 сомов.

14. Пенсии граждан с инвалидностью I группы за счет увеличения базовой части доведут до 9 тысяч 500 сомов, а III группы — до 5 тысяч сомов.

Все дополнительные расходы на повышение пособий, пенсий и компенсаций планируют финансировать из республиканского бюджета.