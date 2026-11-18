В бюджете Кыргызстана на 2027 год предусмотрено 1,3 миллиарда сомов на повышение пенсий. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил глава Социального фонда Бахтияр Алиев.

По его словам, ежегодно при формировании бюджета закладывается повышение пенсий на 7 процентов.

Он напомнил, что при утверждении бюджета на 2026 год также предусматривалось повышение на 7 процентов, однако в итоге пенсии увеличили на 20 процентов.

«По нашим расчетам, нужно было повысить пенсии на 13 процентов, но в итоге мы подняли их на 20 процентов. В 2027 году будет аналогичная ситуация», — отметил представитель Соцфонда.

При этом депутат Дастан Бекешев отметил, что рост пенсий не всегда успевает за инфляцией и повышением стоимости жизни.