В Кыргызстане предлагают изменить порядок определения дохода граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь за счет государства. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Сейчас квалифицированная юридическая помощь предоставляется гражданам, чей доход за предыдущие 12 месяцев не превышает 60-кратного размера минимальной заработной платы.

При минимальной зарплате 3 тысячи 280 сомов годовой порог составляет 196 тысяч 800 сомов, или в среднем 16 тысяч 400 сомов в месяц.

Авторы законопроекта предлагают отказаться от этой формулы и передать кабинету министров полномочия самостоятельно устанавливать предельный размер дохода для получения бесплатной помощи адвоката.

При этом конкретную сумму в документе не указывают. Она будет определяться отдельным постановлением кабмина.

В справке-обосновании отмечается, что повышение минимальной заработной платы автоматически увеличивает число граждан, имеющих право на бесплатную юридическую помощь, что может потребовать дополнительных бюджетных расходов.

По мнению разработчиков, новый механизм позволит пересматривать доходный порог с учетом уровня жизни населения, потребности в юридической помощи и возможностей бюджета.

В то же время изменение критерия может повлиять на количество граждан, которым государство будет оплачивать услуги адвоката. Однако станет ли таких граждан больше или меньше, пока неизвестно.

Законопроект не предусматривает изменения категорий получателей помощи, случаев ее предоставления без учета доходов и действующего периода расчета дохода за 12 месяцев.