В Кыргызстане планируют расширить систему гарантированной государством юридической помощи. Жители регионов смогут получать бесплатную адвокатскую поддержку не только по уголовным, но и по земельным спорам и вопросам недвижимости.

Комплексные изменения инициирует Министерство юстиции во исполнение поручения президента Садыра Жапарова, данного по итогам встреч с населением.

Реформу планируется провести по четырем основным направлениям.

Координаторы появятся в районных и областных администрациях

Минюст пересматривает организацию работы территориальных подразделений Службы юридической помощи (СЮП). В рамках действующего штата координаторов планируют разместить непосредственно в зданиях областных и районных государственных администраций.

При их распределении будут учитывать численность населения, удаленность населенных пунктов и количество обращений граждан.

На местах координаторы смогут консультировать жителей, принимать и рассматривать заявления, а также решать вопрос о назначении бесплатных адвокатов.

Штат службы планируют увеличить

В министерстве отмечают, что нынешней численности сотрудников недостаточно для постоянной работы координаторов во всех районах и городах страны. Поэтому планируется увеличить штат Службы юридической помощи и направить дополнительных сотрудников в регионы. Это должно обеспечить постоянный прием граждан непосредственно по месту их проживания.

Бесплатных адвокатов хотят предоставлять по земельным спорам

Еще одно предложение касается расширения перечня случаев, в которых граждане могут рассчитывать на помощь адвоката за счет государства.

Минюст предлагает внести изменения в Закон «О гарантированной государством юридической помощи», включив в него земельные споры и вопросы, связанные с недвижимым имуществом.

В ведомстве объясняют инициативу большим количеством обращений граждан по этим вопросам.

Адвокатам планируют повысить оплату

Для привлечения квалифицированных специалистов и повышения заинтересованности адвокатов в работе с населением министерство также инициирует увеличение тарифов оплаты их труда в системе гарантированной государством юридической помощи.

Повышение планируется по всем категориям судопроизводства: уголовным, гражданским и административным делам.

В Минюсте рассчитывают, что увеличение оплаты позволит привлечь больше адвокатов, в том числе в районы, где наблюдается острый дефицит специалистов.

Ожидается, что предлагаемые изменения сделают бесплатную юридическую помощь более доступной для жителей отдаленных регионов и повысят качество защиты их прав и законных интересов.