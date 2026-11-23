В Кыргызстане хотят расширить доступ к бесплатным адвокатам в регионах
В Кыргызстане планируют расширить систему гарантированной государством юридической помощи. Жители регионов смогут получать бесплатную адвокатскую поддержку не только по уголовным, но и по земельным спорам и вопросам недвижимости.
Комплексные изменения инициирует Министерство юстиции во исполнение поручения президента Садыра Жапарова, данного по итогам встреч с населением.
Реформу планируется провести по четырем основным направлениям.
Координаторы появятся в районных и областных администрациях
Минюст пересматривает организацию работы территориальных подразделений Службы юридической помощи (СЮП). В рамках действующего штата координаторов планируют разместить непосредственно в зданиях областных и районных государственных администраций.
При их распределении будут учитывать численность населения, удаленность населенных пунктов и количество обращений граждан.
На местах координаторы смогут консультировать жителей, принимать и рассматривать заявления, а также решать вопрос о назначении бесплатных адвокатов.
Штат службы планируют увеличить
В министерстве отмечают, что нынешней численности сотрудников недостаточно для постоянной работы координаторов во всех районах и городах страны. Поэтому планируется увеличить штат Службы юридической помощи и направить дополнительных сотрудников в регионы. Это должно обеспечить постоянный прием граждан непосредственно по месту их проживания.
Бесплатных адвокатов хотят предоставлять по земельным спорам
Еще одно предложение касается расширения перечня случаев, в которых граждане могут рассчитывать на помощь адвоката за счет государства.
Минюст предлагает внести изменения в Закон «О гарантированной государством юридической помощи», включив в него земельные споры и вопросы, связанные с недвижимым имуществом.
В ведомстве объясняют инициативу большим количеством обращений граждан по этим вопросам.
Адвокатам планируют повысить оплату
Для привлечения квалифицированных специалистов и повышения заинтересованности адвокатов в работе с населением министерство также инициирует увеличение тарифов оплаты их труда в системе гарантированной государством юридической помощи.
Повышение планируется по всем категориям судопроизводства: уголовным, гражданским и административным делам.
В Минюсте рассчитывают, что увеличение оплаты позволит привлечь больше адвокатов, в том числе в районы, где наблюдается острый дефицит специалистов.
Ожидается, что предлагаемые изменения сделают бесплатную юридическую помощь более доступной для жителей отдаленных регионов и повысят качество защиты их прав и законных интересов.