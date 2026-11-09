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24.kg

«Президент работает пожарным». Адвокаты раскритиковали суды

13:56, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Адвокат Икрамидин Айткулов раскритиковал работу судебной системы Кыргызстана и предложил два конкретных изменения, которые, по его мнению, могут стать основой судебной реформы. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя обращения граждан к президенту Садыру Жапарову во время его поездок по Чуйской области.

По словам юриста, люди вынуждены лично обращаться к главе государства даже после того, как прошли следственные органы, прокуратуру и судебные инстанции.

«Почему человеку, который уже обращался к следователю, прокурору и в суд, приходится ждать приезда президента, чтобы его наконец выслушали?» — задался вопросом адвокат.

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Айткулов привел несколько примеров обращений жителей Чуйской области. В Аламединском районе женщина просила помочь добиться исполнения решения Верховного суда о возвращении ей дочерей. В Сокулукском районе мать погибшего молодого человека рассказала, что уже пять лет добивается проверки обстоятельств его смерти. В Канте бывшая сотрудница прокуратуры заявила, что представленные ею доказательства невиновности остались без внимания.

По мнению адвоката, президент фактически вынужден лично разбираться с проблемами, которые должны решаться в рамках действующей правоохранительной и судебной системы.

«Президент вынужден работать как пожарный. В одном районе выслушал людей, дал поручения, поехал в другой — и там снова люди просят его лично разобраться в их делах», — отметил он.

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Айткулов напомнил, что 4 ноября председатель Верховного суда Медербек Сатыев раскритиковал затягивание судебных процессов. В частности, обсуждалось дело мужчины, приговоренного к двум годам лишения свободы за дачу взятки в размере 2 тысяч сомов.

Юрист считает, что граждане должны получать в судебных решениях исчерпывающие объяснения, почему их доводы были отклонены.

Первое предложение адвоката заключается в том, чтобы обязать судей давать мотивированный ответ на каждый существенный довод защиты и потерпевших. Отсутствие такой оценки, по его мнению, необходимо прямо закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе как самостоятельное основание для отмены судебного решения вышестоящей инстанцией.

Второе предложение касается Дисциплинарной комиссии Совета судей. Айткулов считает, что она должна рассматривать жалобы на процессуальные нарушения по существу, а не ограничиваться рекомендациями обращаться в вышестоящие суды.

«Вышестоящий суд проверяет судебный акт. Дисциплинарная комиссия оценивает действия или бездействие судьи. На каждое конкретное нарушение, указанное в жалобе, заявитель должен получить мотивированный ответ», — подчеркнул адвокат.

Он уверен, что реализация этих предложений не потребует значительных бюджетных расходов, но позволит повысить ответственность судей и укрепить доверие граждан к правосудию.

На публикацию отреагировала правозащитница Чолпон Джакупова. Она поддержала позицию Айткулова, однако выразила сомнение в готовности властей обеспечить реальные изменения.

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По ее словам, политики зачастую вспоминают о законе и справедливости лишь тогда, когда сами сталкиваются с нарушениями или в преддверии выборов.

«А Совет судей — Совет для прикрытия своих», — написала Джакупова.

Айткулов подчеркнул, что граждане должны получать ответы на свои жалобы в предусмотренном законом порядке, не дожидаясь личного вмешательства президента.

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