Интегрировать QR-систему для обеспечения трансграничных платежей хотят страны ЦА

В Душанбе (Таджикистан) завершилась региональная встреча представителей центральных (национальных) банков стран Центральной Азии и Азербайджана по вопросам развития платежных систем. Об этом сообщили в НБ КР.

Участники обсудили развитие национальных платежных инфраструктур, внедрение систем мгновенных платежей и единых QR-стандартов, перспективы трансграничной интеграции, применение цифровых финансовых технологий, а также вопросы кибербезопасности и противодействия мошенничеству в платежной сфере.

Национальный банк Кыргызстана представил результаты развития национальной платежной инфраструктуры, включая функционирование единого национального стандарта QR-кода ELQR, реализацию проекта системы быстрых платежей, развитие трансграничных платежных сервисов и принимаемые меры по обеспечению безопасности платежных систем.

Одной из ключевых договоренностей стало создание совместной рабочей группы, деятельность которой будет направлена на проработку возможных моделей интеграции национальных платежных инфраструктур, прежде всего в части организации трансграничных платежей с использованием QR-кодов и обеспечения совместимости систем мгновенных платежей.

В рамках рабочей группы планируется рассмотреть организационные, правовые и технические аспекты взаимодействия, включая согласование форматов обмена платежными сообщениями, структуры платежных реквизитов, требования к безопасности, а также разработку дорожной карты поэтапной реализации интеграционных решений.

Отдельное внимание уделено вопросам противодействия финансовому мошенничеству и укрепления кибербезопасности. Стороны договорились проработать механизмы обмена информацией о киберугрозах и мошеннических схемах между центральными банками, а также меры по развитию совместного взаимодействия в сфере противодействия мошенническим и иным незаконным операциям.

Кроме того, достигнута договоренность об активизации обмена опытом по вопросам риск-ориентированного надзора за платежными системами, регулирования цифровых финансовых активов, применения технологий искусственного интеллекта (AI), SupTech и RegTech, а также обмена информацией о тарифах и комиссиях в платежных системах с соблюдением требований конфиденциальности.

Реализация достигнутых договоренностей будет способствовать укреплению регионального сотрудничества, повышению безопасности платежных операций и созданию условий для развития удобных, быстрых и доступных трансграничных платежных сервисов для граждан и бизнеса, отметили в Нацбанке КР.