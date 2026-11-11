Страны Центральной Азии и Азербайджан готовят единую систему расчетов

Страны Центральной Азии и Азербайджан достигли предварительной договоренности об интеграции систем мгновенных платежей, пишут СМИ.

Пять государств создадут совместную рабочую группу для поиска модели, которая позволит их жителям, посещающим ту или иную из упомянутых республик, осуществлять расчеты через QR-коды в привычных им приложениях банков.

К важному решению Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан пришли на встрече представителей центральных (национальных) банков, прошедшей в Душанбе. Введение новой системы, как предполагается, позволит увеличить объем торговли между странами и обмен туристами.

В состав совместной рабочей группы войдут как представители банков, так и операторы национальных платежных систем пяти стран. Они займутся согласованием формата обмена платежными сообщениями и структуры платежных реквизитов, требований к безопасности. Конечным итогом станет дорожная карта поэтапной реализации новой интеграционной инициативы.

С кыргызской стороны во встрече в Душанбе участвовала делегация Нацбанка во главе с членом правления НБ Санжаром Абдыгазиевым. Представители республики ознакомили коллег с развитием собственной платежной инфраструктуры, включая единый национальный стандарт QR-кода (ELQR), трансграничными платежными сервисами и мерами, принимаемыми для обеспечения безопасности расчетов.