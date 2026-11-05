USD87.45EUR98.35RUB1.07
24.kg

В КР мошенники распространяют поддельные квитанции, предостерегает Нацбанк

09:25, 05 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

В Кыргызстане мошенники стали распространять поддельные квитанции за коммунальные услуги и штрафы, размещая в них ссылки и QR-коды, переход по которым может привести к потере денег. Об этом предупреждает Национальный банк.

Отмечается, что липовые квитанции могут практически не отличаться от настоящих. При переходе по QR человек может попасть на мошеннический сайт, который имитирует официальный платежный сервис. Таким образом мошенники пытаются получить данные банковской карты, PIN-коды, CVV/CVC-коды, пароли и одноразовые коды из SMS.

Нацбанк призывает не переходить по ссылкам из неизвестных документов и не устанавливать приложения по сомнительным ссылкам.

Перед оплатой необходимо проверять сумму, получателя и платежные реквизиты. Информацию о задолженности следует уточнять самостоятельно на официальных сайтах коммунальных и государственных организаций или через банковские приложения.

Материалы по теме

В городе Ош мужчину подозревают в продаже одного участка двум покупателям

В Бишкеке женщина выдавала себя за полковника прокуратуры и выманила $21 тысячу

Завладел телефонами. Задержан подозреваемый в совершении мошенничества

Главные банки стран ЕАЭС обменялись опытом в сфере противодействия мошенничеству

Налогоплательщиков Кыргызстана предупредили о новых схемах мошенничества

Интегрировать QR-систему для обеспечения трансграничных платежей хотят страны ЦА

Красных книг в Кыргызстане больше нет — их заменил кадастровый план

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Военных в Кой-Таше готовят к выборам президента. ЦИК проверила систему

 

Четвертый претендент на пост президента подал заявление в ЦИК

 

Подписи избирателей. Кто из претендентов в президенты набрал их больше всего?

 

Власти ответили на жесткую критику Сыймыка Жапыкеева

 

ЦИК Кыргызстана планирует привлекать школьников к общественно-политической жизни

 

Выборы президента: Сыймык Жапыкеев выдвинул свою кандидатуру

 

Общество

В автобусах Бишкека начались рейды. Особое внимание уделяют оплате проезда

 

Десять голов в матче и победа «Реала»: итоги четвертого тура Лиги чемпионов

 

В КР мошенники распространяют поддельные квитанции, предостерегает Нацбанк

 

Ош и Чикаго хотят стать городами-побратимами

 

Сборная команда МЧС Кыргызстана участвует в соревнованиях в Баку

 

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

 

Атака на Иран

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

В Иране выпустили инструкцию для населения на случай ядерного удара

 

Предотвращение эскалации. Катар выступает посредником между Ираном и США

 

В Иране четыре танкера подорвались на минах в районе Ормузского пролива

 

Мировые запасы дизеля упали до рекордно низких значений за последние 35 лет

 

Экономика

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Рубль продолжает падать, евро и тенге пошли в рост: курс валют на 5 ноября

 

Минэкономики Кыргызстана передумало повышать акцизы на алкоголь. Проект отозван

 

Управделами президента получит 23 миллиарда сомов. На что пойдут деньги

 

Госкомпании принесли бюджету 54 миллиарда. Кто заплатил больше всех

 

Нацбанк вновь предлагают обязать перечислить всю годовую прибыль в бюджет

 

Власть

Садыр Жапаров поручил рассмотреть запрет производства и импорта энергетиков

 

Штрафовал за парковку, теперь оштрафовали его. Генерал Исаев попался в Токмоке

 

Госпредприятиям хотят разрешить закупки до 1 миллиона сомов без договора

 

Тегеран тоже празднует поражение Трампа и его партии на выборах в Конгресс США

 

Выборы в Конгресс. Демократы США празднуют убедительную победу над Трампом

 

Мошенники все чаще используют современные технологии для обмана — глава МВД

 

Ситуация вокруг Украины

Швейцария тоже отменила санкции против Алишера Усманова и Михаила Фридмана

 

Китай подтвердил, что ведет переговоры о трехсторонней встрече с США и Россией

 

Война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена, заявил Александр Лукашенко

 

Зачем? Мелания Трамп соберет представителей России и Украины в Белом доме

 

После атаки беспилотников в Ярославле загорелся один из крупнейших НПЗ России

 

Возобновление транзита российского газа в ЕС через Украину невозможно – Кремль

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18