В КР мошенники распространяют поддельные квитанции, предостерегает Нацбанк

В Кыргызстане мошенники стали распространять поддельные квитанции за коммунальные услуги и штрафы, размещая в них ссылки и QR-коды, переход по которым может привести к потере денег. Об этом предупреждает Национальный банк.

Отмечается, что липовые квитанции могут практически не отличаться от настоящих. При переходе по QR человек может попасть на мошеннический сайт, который имитирует официальный платежный сервис. Таким образом мошенники пытаются получить данные банковской карты, PIN-коды, CVV/CVC-коды, пароли и одноразовые коды из SMS.

Нацбанк призывает не переходить по ссылкам из неизвестных документов и не устанавливать приложения по сомнительным ссылкам.

Перед оплатой необходимо проверять сумму, получателя и платежные реквизиты. Информацию о задолженности следует уточнять самостоятельно на официальных сайтах коммунальных и государственных организаций или через банковские приложения.