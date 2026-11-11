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В Чуйской области спасен пропавший гражданин

13:52, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В ночь с 10 на 11 ноября 2026 года в 00.42 в службу 112 МЧС поступило сообщение о том, что на джайлоо Сандык, расположенном в долине Суусамыр Жайылского района Чуйской области, 48-летний мужчина вместе с лошадью застрял в болоте.

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На место происшествия были направлены пять спасателей пожарно-спасательного подразделения № 22 Жайылского района Чуйского областного управления МЧС.

В результате оперативных действий спасатели благополучно обнаружили мужчину и передали его родственникам.

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