В Чуйской области спасен пропавший гражданин

В ночь с 10 на 11 ноября 2026 года в 00.42 в службу 112 МЧС поступило сообщение о том, что на джайлоо Сандык, расположенном в долине Суусамыр Жайылского района Чуйской области, 48-летний мужчина вместе с лошадью застрял в болоте.

На место происшествия были направлены пять спасателей пожарно-спасательного подразделения № 22 Жайылского района Чуйского областного управления МЧС.

В результате оперативных действий спасатели благополучно обнаружили мужчину и передали его родственникам.