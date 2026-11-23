В Чуйской области, выше села Арашан Аламединского района, спасли косуленка со сломанной голенью. Информация о раненом животном поступила от местных жителей.

На основании поступившего сообщения сотрудники регионального управления по городу Бишкеку и Аламединскому району Службы экологического и технического надзора при Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора выехали на место происшествия и провели соответствующую проверку.

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В ходе осмотра было установлено, что у косуленка сломана голень. Для оказания необходимой помощи и проведения лечения животное доставили в реабилитационный центр для диких животных, где передали под наблюдение ветеринарных врачей.

Министерство призывает граждан бережно относиться к диким животным, принимать меры по их защите и своевременно сообщать в соответствующие органы о случаях обнаружения раненых животных или животных, нуждающихся в помощи.