В Чуйском лесном охотничьем хозяйстве построят современный питомник

В рамках кыргызско-корейского сотрудничества состоялась церемония закладки фундамента современного питомника. Проект реализуется в рамках инициативы «Повышение потенциала национальной системы питомников и восстановление лесов с учетом местных условий».

В мероприятии приняли участие представители соответствующих государственных органов Кыргызской Республики и Республики Корея.

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В ходе церемонии представители двух стран подчеркнули важность сотрудничества в сфере лесного хозяйства, а также обсудили вопросы обмена опытом, внедрения современных технологий и восстановления лесов.

В рамках мероприятия высажены деревья, а также заложена капсула в основание будущего питомника как символа кыргызско-корейского сотрудничества.

Проект направлен на развитие национальной системы питомников, выращивание качественного посадочного материала, внедрение современных технологий и восстановление лесных экосистем.