В Кочкорском районе почти достроили автовокзал за 395 миллионов сомов

В Кочкорском районе Нарынской области строят автовокзал общей площадью 14 тысяч 469 квадратных метров. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, проект финансируется из республиканского бюджета. Тендерная стоимость строительства составляет 395 миллионов сомов. Строительные работы начались в январе 2025 года.

Согласно архитектурному проекту, автовокзал представляет собой современное двухэтажное здание. В нем предусмотрены зал ожидания для пассажиров, административные помещения, а также гостиница на втором этаже.

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Основные строительные работы на объекте находятся на завершающей стадии. Следующим этапом станет асфальтирование прилегающей территории.