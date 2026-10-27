В Кара-Суу 47,4 гектара частной земли передадут управделами президента

В Кара-Суу Ошской области 47,4 гектара земли, находящейся в частной собственности граждан, передадут в бессрочное пользование управлению делами президента. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Согласно документу, речь идет о земельных участках, расположенных на территории сел Киров и Эркин в Кара-Суу. Их общая площадь составляет 47,4 гектара.

Земли планируется обменять с согласия собственников на участки из Государственного фонда сельскохозяйственных угодий, расположенные в селах Присавай, Эркин и Конгурат.

Кара-Суйской районной администрации совместно с мэрией города поручено заключить с владельцами соответствующие договоры обмена и принять частные земельные участки в государственную собственность.

После завершения всех процедур 47,4 гектара земли передадут управлению делами президента в бессрочное пользование.

Государственному агентству по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии поручено провести необходимые землеустроительные работы и государственную регистрацию прав на участки.

При этом в постановлении не уточняется, для каких целей управделами президента планирует использовать полученные земли.

Документ вступает в силу через 10 дней.