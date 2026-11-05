В городе Манасе открыли завод металлоконструкций

В городе Манасе Джалал-Абадской области открылся завод «Металлстрой» по производству металлоконструкций. В строительство предприятия инвестировано 2,5 миллиона долларов частных средств. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров.

В церемонии открытия принял участие председатель кабмина Адылбек Касымалиев, находящийся с рабочей поездкой в регионе.

В первый год работы предприятие планирует произвести 1 тысячу 400 тонн металлоконструкций. На заводе создадут 50 рабочих мест.

Производство оснащено современным оборудованием для лазерной резки и фрезерной обработки металла.

Выступая на открытии, Адылбек Касымалиев отметил, что развитие строительной отрасли увеличивает спрос на отечественные строительные материалы и металлоконструкции.

«Такие предприятия способствуют снижению импортозависимости и созданию добавленной стоимости внутри страны», — заявил он.

По словам главы кабмина, завод сможет обеспечивать металлоконструкциями строительные объекты не только города Манаса, но и других регионов Кыргызстана. В перспективе предприятие рассчитывает расширить производство и выйти на экспортные рынки.