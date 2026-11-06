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24.kg

В Генпрокуратуре обсудили вопросы профилактики семейного насилия

10:49, 06 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам противодействия семейному насилию и предупреждения преступности среди несовершеннолетних.

В нем приняли участие депутат Жогорку Кенеша Салтанат Аманова, а также руководители государственных органов и органов местного самоуправления.

Участники обсудили меры по предупреждению семейного насилия, раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их социальному сопровождению, защите пострадавших и недопущению повторного насилия.

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Особое внимание уделили причинам преступности среди несовершеннолетних, эффективности индивидуальной профилактической работы, взаимодействию школ, родителей и государственных органов, соблюдению законодательства в этих сферах, а также применению цифровых технологий в профилактической деятельности.

По итогам совещания государственным органам и органам местного самоуправления даны более 15 рекомендаций, направленных на укрепление межведомственного взаимодействия, повышение эффективности профилактических мер и обеспечение защиты прав граждан и детей.

Участники договорились на следующем заседании подвести итоги выполнения рекомендаций и обсудить дальнейшие совместные меры.

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