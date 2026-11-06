В Генпрокуратуре обсудили вопросы профилактики семейного насилия
В Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики состоялось межведомственное совещание, посвященное вопросам противодействия семейному насилию и предупреждения преступности среди несовершеннолетних.
В нем приняли участие депутат Жогорку Кенеша Салтанат Аманова, а также руководители государственных органов и органов местного самоуправления.
Участники обсудили меры по предупреждению семейного насилия, раннему выявлению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, их социальному сопровождению, защите пострадавших и недопущению повторного насилия.
Особое внимание уделили причинам преступности среди несовершеннолетних, эффективности индивидуальной профилактической работы, взаимодействию школ, родителей и государственных органов, соблюдению законодательства в этих сферах, а также применению цифровых технологий в профилактической деятельности.
По итогам совещания государственным органам и органам местного самоуправления даны более 15 рекомендаций, направленных на укрепление межведомственного взаимодействия, повышение эффективности профилактических мер и обеспечение защиты прав граждан и детей.
Участники договорились на следующем заседании подвести итоги выполнения рекомендаций и обсудить дальнейшие совместные меры.