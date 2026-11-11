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24.kg

В ЖК озаботились ростом случаев семейного насилия

10:32, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Айзада КУТУЕВА

В ЖК озаботились ростом случаев семейного насилия. Об этом с трибуны парламента заявила депутат Медина Кайрылбекова.

По ее словам, в стране остается актуальной проблемой семейного насилия и каждый случай гибели матерей вызывает резонанс в обществе. Она напомнила о недавнем случае гибели матери в селе Караван.

Депутат озвучила статистику: в 2025 году по фактам семейного насилия было зарегистрировано 23 тысячи 518 обращений. По факту было возбуждено 656 уголовных дел.

За девять месяцев 2026 год зарегистрировано 21 тысяча 754 обращения. Если сравнить с тем же периодом 2025 года рост случаев насилия на 30 процентов. Было возбуждено 521 уголовное дело, что на 14 процентов больше показателей 2025 года.

По ее словам, нужно принимать эффективные меры для искоренения семейного насилия — утвердить госпрограммы, оперативно реагировать на факты насилия и соблюдать исполнение выданных временных охранных ордеров. За нарушения их исполнения строго наказывать.

Кайрылбекова также предложила усилить взаимодействие между МВД, прокуратурой, судами, органами социальной защиты, здравоохранения и образования.

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