В двадцатку лучших вузов Центральной Азии вошли два университета Кыргызстана. Рейтинг представило аналитическое агентство QS Quacquarelli Symonds.

Казахстан лидирует по количеству высших учебных заведений в топ-20. У соседей лучшими названы 13 университетов.

Самым престижным в регионе стал Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Он на первом месте в Центральной Азии.

Кыргызстанские вузы заняли в топе 14-е и 15-е места — Кыргызско-Турецкий университет «Манас» и Американский университет в Центральной Азии соответственно.

Всего в списке указаны 1 тысяча 722 университета из 26 стран и территорий Азии, вузы Центрально-Азиатского региона также сформированы в двадцатку лучших.

QS Asia University Rankings оценивает университеты, определяя показатели академической репутации, репутации среди работодателей, научной деятельности, цитируемости, соотношения преподавателей и студентов, международного сотрудничества и другие.