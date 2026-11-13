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Казахстанский певец Димаш Кудайберген попал в рейтинг влиятельных мусульман мира

21:40, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

Казахстанский певец Димаш Кудайберген вошел в число самых влиятельных мусульман планеты по версии международного рейтинга The Muslim 500.

Кроме него в рейтинг попали президенты Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Представители Кыргызстана в него не попали.

Среди других представителей СНГ в издании — председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

Таджикистан представлен муфтием Саидмукаррамом Абдулкодирзода, Азербайджан — президентом Ильхамом Алиевым и главой Управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде. Отдельная глава посвящена российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову. При этом конкретные места этим участникам не присваивались: нумерация предусмотрена только для первых 50 человек.

Первые позиции рейтинга занимают король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз и наследный принц Мухаммед бин Салман, премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф и фельдмаршал Асим Мунир, а также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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