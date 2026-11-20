Мэрилин Монро возглавила рейтинг 100 величайших кинозвезд всех времен по версии Variety. Журнал опубликовал список кинозвезд, признанных великими за всю историю. Лидером определена Мэрилин Монро.

Список составляли пятеро кинокритиков издания, оценивавших харизму, популярность и влияние актеров на массовую культуру. Из современных знаменитостей наивысшую позицию занял Том Круз (8-е место).

В десятку также попали известный по фильму «Касабланка» (Casablanca, 1942) Хамфри Богарт, снявшийся в «Сиянии» (The Shining, 1980) и «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975) Джек Николсон, Чарли Чаплин и Марлон Брандо.

Кроме того, в рейтинг попали актеры Роберт Паттинсон (83-е место), Тимоти Шаламе (86-е место), Арнольд Шварценеггер (59-е место), Марлен Дитрих (43-е место), Брэд Питт (29-е место) и Клинт Иствуд (11-е место).