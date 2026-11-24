Кыргызстан занял 90-е место в рейтинге знания английского языка
Кыргызстан занял 90-е место в международном рейтинге знания английского языка Education First (EF) English Proficiency Index 2026, тем самым опередив страны Центральной Азии.
Средний мировой балл республики составил 485.
Рейтинг составлен на основе результатов тестирования 2,3 миллиона взрослых в 117 странах мира.
В тройку лидеров вошли Швеция, Дания и Австрия.
Среди стран Центральной Азии Казахстан расположился на 99-м месте, Узбекистан на 101-м, Таджикистан — на 110-й позиции.
Замыкает список Сомали.