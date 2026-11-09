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Эксперты назвали лучшие смартфоны в ноябре 2026 года, и это не Galaxy S26 Ultra

23:38, 09 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Бактыгуль ОСМОНАЛИЕВА

Эксперты Handyhase (немецкий сайт, который помогает пользователям искать выгодные предложения от операторов мобильной связи) назвали лучшие смартфоны в ноябре 2026 года. Согласно отчету, Galaxy S26 Ultra уступил лидерство HONOR и Xiaomi.

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Samsung Galaxy S26 Ultra лишился лучшей позиции в рейтинге смартфонов. Флагман южнокорейской корпорации уступил пяти конкурентам, включая прошлогодний iPhone 17 Pro.

Лучшим Android-смартфоном стал Motorola Signature.

Первое место в обновленном рейтинге занял iPhone 18 Pro с оценкой 9,78 балла из 10. Смартфон оснащен 2-нм процессором A20 Pro и камерой с переменной диафрагмой. Handyhase отметил улучшения камеры и скорости зарядки.

Вторым стал iPhone 17 Pro с 48-Мп телеобъективом. Третье место занял Motorola Signature, оснащенный Snapdragon 8 Gen 5 и тройной камерой с 50-Мп датчиками.

На четвертой позиции — HONOR Magic8 Pro с 200-Мп перископической камерой и оптическим увеличением 3,7×.

Пятерку замыкает Xiaomi 17 Ultra с 200-Мп перископической камерой, обеспечивающей непрерывный оптический зум в диапазоне эквивалентных фокусных расстояний 75–100 миллиметров.

Galaxy S26 Ultra набрал 9,63 балла. Эксперты положительно оценили его производительность, камеры и встроенный режим защиты содержимого экрана от посторонних взглядов.

Седьмое место занял iPhone 17, восьмое — vivo X300 Pro, девятое — OPPO Find X9 Ultra. Замкнул десятку vivo X300 Ultra.

Рейтинг охватывает 70 смартфонов и составлен на основе оценок CHIP, connect, COMPUTER BILD, Notebookcheck, DXOMARK и отзывов покупателей Amazon. Разница между первым и шестым местами составила всего 0,15 балла по 10-балльной шкале.

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