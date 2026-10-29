В Кочкорском районе строят трехэтажный центр врачебной практики

В Кочкорском районе Нарынской области продолжается строительство современного трехэтажного центра врачебной практики.

По данным Минстроя, проект финансируется из республиканского бюджета.

Согласно архитектурному проекту, медицинский центр будет состоять из двух корпусов общей площадью 6 тысяч 661 квадратный метр. В здании предусмотрены около 40 палат для пациентов, кабинеты врачей, родильное отделение, операционный блок, биохимическая лаборатория, отделение реанимации, стерилизационная, конференц-зал и столовая.

Строительство объекта началось в октябре 2025 года. Работы выполняет государственное предприятие «Кыргызкурулуш».

На строительной площадке выполнен ряд работ, в том числе смонтирована дренажная система вокруг здания, залиты колонны и ригели блоков «А» и «Б», а также переходной галереи. В настоящее время устанавливаются усиливающие конструкции наружных стен и ведется кирпичная кладка.