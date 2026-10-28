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24.kg

В Бишкеке оптимизируют лабораторные услуги в поликлиниках. Зачем

10:27, 28 октября 2026, Бишкек - 24.kg
Анастасия БЕНГАРД

В Бишкеке оптимизируют лабораторные услуги в поликлиниках. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Минздрава.

По данным ведомства, 7 октября 2026 года принят приказ МЗ КР «О централизации лабораторных исследований в столице КР».

На первом этапе реализации проекта предусматривается оптимизация деятельности клинико-диагностических лабораторий трех центров семейной медицины — № 2,  3 и 7.

Лабораторные исследования будут выполняться на базе центральной лаборатории Национального госпиталя, которая оснащена современным оборудованием и реактивами.

Пациенты, как и ранее, смогут сдавать анализы на местах, забор будет осуществлять средний медперсонал, а сами исследования проведут в центральной лаборатории, где есть специалисты с высшим образованием.

Отметим, что в соцсетях появились жалобы о том, что лаборатории при поликлиниках якобы закрываются, а сотрудников увольняют.

В Минздраве заверили, что специалисты клинико–диагностических лабораторий ЦСМ будут трудоустроены.

«На сегодня ни один лабораторный специалист не остался «на улице». Кроме того, организационные изменения не повлияют на доступность и своевременность лабораторных услуг для населения. Все предусмотренные лабораторные исследования будут продолжать выполняться в полном объеме, а пациенты будут своевременно получать результаты. Оптимизация направлена на повышение эффективности и качества и достоверности лабораторных исследований, рациональное распределение кадровых и финансовых ресурсов.

Для того чтобы клинико-диагностические лаборатории функционировали правильно, выдавали достоверные результаты, лаборатории должны быть оснащены высокоточным оборудованием, работать на качественных реактивах и работать в них должны высококвалифицированные кадры. Во всех лабораториях должна быть внедрена система управления качеством. Населению должен быть открыт доступ к широкому спектру лабораторных исследований независимо от места проживания», — отметили в Минздраве.

Всего в республике функционирует 153 клинико-диагностические лаборатории.

Во многих из них выполняется ограниченный диапазон лабораторных исследований.

В Минздраве отметили, что одновременное оснащение всех 153 лабораторий современным высокоточным оборудованием, а также обеспечение их необходимыми реагентами и расходными материалами требует значительных финансовых ресурсов. В связи с этим возникает необходимость в поэтапной модернизации лабораторной сети и оптимизации использования имеющихся ресурсов.

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