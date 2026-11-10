В Кыргызстане изменили требования к медосмотру для владения оружием

В Кыргызстане изменили порядок медицинских обследований для граждан, которые претендуют на право ношения оружия, и для частных охранников. Постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документом вносят изменения в постановление от 30 апреля 2022 года № 237, которым утвержден перечень заболеваний, препятствующих ношению оружия и выполнению обязанностей частного охранника.

Согласно изменениям, электроэнцефалографическое исследование (ЭЭГ) и экспериментально-психологическое обследование будут проводиться только при наличии клинических показаний и по направлению врача-психиатра.

Таким образом, необходимость дополнительных обследований определяет врач на основании медицинских показаний.

Как отмечается в документе, изменения направлены на совершенствование перечня медицинских противопоказаний к ношению оружия и выполнение требований Закона «Об оружии».

Постановление вступит в силу через 10 дней.