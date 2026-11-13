USD87.45EUR97.00RUB1.06
24.kg

Лечение зубов станет дешевле? Кабмин изменил правила оплаты стоматологии

10:07, 13 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

В Кыргызстане внесли изменения в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Они касаются условий оплаты стоматологических услуг. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документом исключен 5-й абзац пункта 50 приложения № 1 к Программе государственных гарантий, утвержденной постановлением кабинета министров от 21 сентября 2023 года № 493.

Согласно действующей редакции программы, этот пункт устанавливает условия предоставления стоматологической помощи различным категориям граждан. В частности, базовый пакет услуг предоставляется бесплатно определенным категориям населения. 

Дополнительный пакет предусматривает бесплатную помощь для отдельных льготников и скидку в размере 50 процентов для граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, в соответствии с установленными условиями.

При этом отдельная норма предусматривает, что остальные категории населения оплачивают стоматологические услуги по полной стоимости согласно единому прейскуранту цен. Именно этот абзац исключается из документа.

Однако отмена указанной нормы сама по себе не означает, что стоматологические услуги становятся бесплатными для всех граждан. Порядок оплаты также регулируется другими положениями программы.

Постановление вступит в силу через 10 дней.

Материалы по теме

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Феликс Кулов призвал силовиков проверить связи и деньги возможных провокаторов

 

Экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова идет в президенты

 

Бывший глава ЦИК Мамбетжунус Абылов стал десятым претендентом на пост президента

 

Айдарбеков заявил о закрытии уголовного дела и объяснил отказ от мандата

 

Еще один претендент на пост президента. Что известно об Амуре Айбе

 

Общество

В 2026 году из России в Кыргызстан передали 295 осужденных граждан

 

Что нужно изменить в университетах Кыргызстана? Опрос

 

В трех областях Кыргызстана ожидаются заморозки до -2 градусов

 

Против IT-компаний подан иск в суд с требованием остановить разработку ИИ

 

То, что делается сегодня в Кыргызстане, — блестяще. TCI о концертах звезд

 

В зимнем приеме абитуриентов примут участие 20 вузов

 

Атака на Иран

Все базы США от Западной Азии до Европы станут законной целью, заявили в Иране

 

США объявили награду в 20 миллионов долларов за данные о ядерной программе Ирана

 

В Конгрессе США заблокировали попытку снять с поста главу Пентагона

 

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Власть

Попытка раскачать всю Центральную Азию. Власти заявили об угрозах

 

Садыр Жапаров ознакомился с развитием Иссык-Кульского района и Балыкчи

 

Президентская гонка в Кыргызстане — одно кресло на 11 человек

 

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

«Я видел кровавые столкновения». Экс-мэр города Ош обратился к кыргызстанцам

 

Министрам стран ЦА и Китая показали «Бишкек Арену» и завод по переработке мусора

 

Ситуация вокруг Украины

Переговоры в Абу-Даби. Канцлер ФРГ заявил о позитивных сигналах

 

Украинский вопрос. Посланники США снова были в Москве и встретились с Путиным

 

Геноцидом назвал Европарламент вывоз украинских детей в Россию

 

Украина отклонила предложение США по изменению своих границ — СМИ

 

Переговоры в Абу-Даби. РФ приехала «с очень жесткими установками» — Киев

 

Переговоры в Абу-Даби по украинскому вопросу. Комментарии российской стороны

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18