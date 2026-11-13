Лечение зубов станет дешевле? Кабмин изменил правила оплаты стоматологии

В Кыргызстане внесли изменения в Программу государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью. Они касаются условий оплаты стоматологических услуг. Соответствующее постановление подписал председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев.

Документом исключен 5-й абзац пункта 50 приложения № 1 к Программе государственных гарантий, утвержденной постановлением кабинета министров от 21 сентября 2023 года № 493.

Согласно действующей редакции программы, этот пункт устанавливает условия предоставления стоматологической помощи различным категориям граждан. В частности, базовый пакет услуг предоставляется бесплатно определенным категориям населения.

Дополнительный пакет предусматривает бесплатную помощь для отдельных льготников и скидку в размере 50 процентов для граждан, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, в соответствии с установленными условиями.

При этом отдельная норма предусматривает, что остальные категории населения оплачивают стоматологические услуги по полной стоимости согласно единому прейскуранту цен. Именно этот абзац исключается из документа.

Однако отмена указанной нормы сама по себе не означает, что стоматологические услуги становятся бесплатными для всех граждан. Порядок оплаты также регулируется другими положениями программы.

Постановление вступит в силу через 10 дней.