Дело нефролога. Садыр Жапаров пообещал помочь Насире Бейшебаевой
Президент Кыргызстана продолжает рабочие поездки по регионам. На встрече с жителями города Токмока и Кеминского района Садыру Жапарову рассказали о громком деле нефролога Насиры Бейшембаевой.
Одна из присутствовавших на встрече попросила главу государства помиловать осужденную.
Министр здравоохранения Дамир Осмонов пояснил Садыру Жапарову, что врача осудили. Ее задержали в начале 2026 года. Мать пациентки отделения нефрологии Национального центра охраны материнства и детства обвинила медиков в том, что девочка-подросток осталась без ноги. Следственная служба МВД возбудила уголовное дело.
Ранее адвокат Насиры Бейшебаевой заявила, что ее подзащитная пыталась помочь пациентке и не могла полностью контролировать исход лечения.
Президент внимательно выслушал информацию и сказал: «Тогда поможем».
Напомним, Бишкекский городской суд вынес обвинительный приговор доктору (три года лишения свободы и более 2 миллионов сомов для возмещения ущерба потерпевшей).