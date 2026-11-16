Жителям 10-го микрорайона Бишкека восстановили отопление

В ходе эксплуатации системы теплоснабжения 10-го микрорайона Бишкека возникали временные перебои, связанные с неоднократными отключениями автоматического выключателя на трансформаторной подстанции, находящейся в зоне ответственности Восточного РЭС. Об этом сообщает мэрия.

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Напомним, жители микрорайона пожаловались, что второй день у них перебои с отоплением и горячей водой. После перевода микрорайона на локальную котельную подача тепла стала зависеть от стабильного электроснабжения.

В муниципалитете отчитались: выключатель не выдерживал электрическую нагрузку, что приводило к отключению оборудования.

Для окончательного устранения проблемы специалисты МП «Бишкектеплоэнерго» произвели замену автоматического выключателя новым.

В настоящее время теплоснабжение 10-го микрорайона полностью восстановлено, подача тепла осуществляется в штатном режиме.

Со стороны муниципального предприятия подача тепла обеспечивалась своевременно. Все необходимые меры для восстановления стабильной работы оборудования приняты.