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В Бишкеке женщина выдавала себя за полковника прокуратуры и выманила $21 тысячу

09:47, 04 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Мырзайым ЖАНЫБЕК КЫЗЫ

В Бишкеке задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Генеральной прокуратуры и под видом высокопоставленного должностного лица обманула мужчину на 21 тысячу долларов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД столицы.

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По данным милиции, подозреваемая, войдя в доверие к заявителю, носила форменную одежду органов прокуратуры с погонами полковника, хотя не имела отношения к ведомству.

Она обещала мужчине помочь с открытием гостиничного бизнеса, поступлением его дочери в Кембриджский университет, покупкой квартиры и туристической путевки в Турцию по заниженной цене. Также женщина предлагала решить другие вопросы якобы через Генеральную прокуратуру.

Под различными предлогами она предположительно получила от заявителя в общей сложности 21 тысячу долларов.

Кроме того, подозреваемая просила у мужчины деньги в долг, утверждая, что ее якобы задержали правоохранительные органы по подозрению в получении взятки и ей срочно нужна финансовая помощь.

Во время обыска по месту жительства женщины сотрудники милиции обнаружили и изъяли форменное обмундирование прокуратуры с погонами полковника.

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По факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемую, 1988 года рождения, ранее неоднократно привлекавшуюся к уголовной ответственности, водворили в ИВС.

ГУВД просит граждан, пострадавших от действий женщины или располагающих информацией о других подобных случаях, обратиться по номеру 102 или телефону 0708049244.

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