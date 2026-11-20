В Бишкекском Доме кино имени Чингиза Айтматова 24 ноября состоится специальный показ короткометражных документальных фильмов — лауреатов международной кинопремии Algimantas Vidugiris Award 2026. Начало в 16.00, вход свободный.

Зрителям представят две картины: обладателя главного приза премии — грузинский фильм «Что шепчет грязь» (What Does the Mud Whisper) режиссера Деа Чоколавы, а также кыргызстанскую работу «Бакайыр» Дани Абирова, получившую награду «Признание Альгимантаса Видугириса».

Фильм «Что шепчет грязь» продолжительностью 18 минут рассказывает историю маленькой Тако, которая отправляется на поиски древней тайны целебной грязи в Грузии. В этом месте, где мифы переплетаются с реальностью, на протяжении многих поколений люди искали исцеление от болезней и надежду на долгую жизнь.

Картина получила признание на международных кинофестивалях, в том числе на Krakow Film Festival, DOC NYC, Camden International Film Festival и DOK Leipzig. На Международном фестивале короткометражного кино в Кутаиси она была отмечена почетным упоминанием жюри.

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14-минутный фильм «Бакайыр» посвящен юным девушкам, которые открывают для себя мир эпоса «Манас» и традиционной музыки. В центре картины — преемственность поколений, традиция «устат–шакирт» и роль местных инициатив в сохранении и возрождении культурного наследия.

После показа запланировано обсуждение с участием членов международного жюри, киноведов, кинокритиков и экспертов. Зрители смогут задать вопросы и присоединиться к дискуссии.

В Бишкеке во встрече примут участие народный артист Кыргызской Республики, кинооператор-постановщик Хасан Кыдыралиев, а также режиссер и оператор Андрей Ерастов, работавший над документальными и телевизионными проектами для BBC, National Geographic, Channel 4 и Al Jazeera.

Кроме того, к обсуждению онлайн подключатся председатель международного жюри, латвийский режиссер Виталий Манский, британский киновед и профессор Кембриджского университета Катриона Келли, а также художник-постановщик Умуркул Борубаев, ученик Альгимантаса Видугириса.

О премии

Algimantas Vidugiris Award учреждена в память о литовском и кыргызстанском режиссере-документалисте Альгимантасе Видугирисе (1936–2010). Его фильмы стали частью кинолетописи Кыргызстана и вошли в золотой фонд документального кино. Работы режиссера известны за пределами страны и изучаются в ведущих киноинститутах мира.

За вклад в строительство Токтогульской ГЭС Видугирису было присвоено почетное звание «Почетный строитель Токтогульской ГЭС № 1».

Премия призвана поддерживать документальное кино и отмечать авторов, которые обращаются к важным темам человеческой жизни, истории и культуры.

Показ организуют Союз кинематографистов Кыргызской Республики и Vidugiris Film.