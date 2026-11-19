Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызские фильмы, историю о 50-х Голодных играх и американский комедийный криминальный боевик.

1 «Оригинал куда» (комедия)

Каныкей собирается выйти замуж, но у нее два отца: родной — богатый и самоуверенный Нурадил, и воспитавший ее — простой и добродушный Доктурбек. Оба хотят стать главным сватом и завоевать уважение семьи жениха. Их соперничество превращает подготовку к свадьбе в череду смешных ситуаций, интриг и неожиданных поворотов.

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2 «Тентек кыз» (комедия)

Разбалованная городская девчонка Аяна привыкла к дорогим машинам, ночным клубам и полной свободе. Но после очередной скандальной выходки с милицией терпение ее влиятельного отца лопается. В наказание он отправляет дочь на две недели в глухую деревню к строгой бабушке — на «перевоспитание» прямо перед принудительной свадьбой с выгодным женихом. Здесь Аяна встречает Аскара — простого, дерзкого сельского парня.

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3 «Как ограбить банк» (боевик)

Группа опытных грабителей банков рассказывает о своих нападениях в социальных сетях, собирая многочисленные лайки. Опытный агент ФБР и молодой инженер-программист берутся за расследование и пытаются вычислить личности преступников. Тем временем группа идет на большой риск и собирается совершить свое самое смелое ограбление.

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4 «Голодные игры: Рассвет Жатвы» (фэнтези)

Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад.

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5 «Увидеть все» (документальная драма)

Элизабет Холмс была одной из самых молодых миллиардерш мира, пока ее компания не оказалась в центре крупнейшего мошеннического скандала в истории Кремниевой долины. Потеряв все свое состояние и получив тюремный срок, за месяц до заключения она приглашает в свой дом съемочную группу во главе с комиком-авангардистом.

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О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по ссылке.