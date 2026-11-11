Кино, которое трогает до слез. В Бишкеке показали фильм «Мончок»

Любовь, предательство, человеческая жадность и преданность, которую порой легче встретить среди животных, чем среди людей. Журналисты 24.kg побывали на закрытом показе нового кыргызского фильма «Мончок», где вместе со зрителями картину посмотрели актеры и ее создатели.

До официальной премьеры оставался всего день. На закрытый показ собрались люди, для которых «Мончок» — не просто очередная новинка отечественного кинопроката. В зале присутствовали актеры и авторы картины, получившие возможность увидеть результат своей работы на большом экране. И, надо сказать, фильм получился достойным внимания.

«Мончок» — продолжение киноленты «Акыркы дем» («Последнее дыхание»), вышедшей в 2025 году. Однако новая история сосредоточена прежде всего на человеческих чувствах, семейной памяти и необыкновенной связи человека с животным.

В центре сюжета — девушка Карлыгач, потерявшая отца. Единственное, что остается ей в наследство, — лошадь по имени Мончок. Для окружающих это просто животное, которое можно оценить в деньгах. Для самой героини — последняя живая связь с самым близким человеком.

Именно вокруг этой, казалось бы, простой истории разворачивается настоящая человеческая драма.

Когда животное оказывается человечнее людей

Авторы не пытаются удивить зрителя сложными сюжетными конструкциями. Они обращаются к понятным каждому вещам: любви к родителям, памяти об ушедших, верности и предательству.

По мере развития событий становится очевидно, что история о лошади — лишь внешняя сторона картины. На самом деле фильм рассказывает о людях и о том, на что они готовы ради денег, собственных интересов или, наоборот, ради сохранения того, что им дорого.

Причем создатели не превращают эту мысль в назидание. Эмоции возникают из самих событий, отношений между персонажами и поступков героев.

Отдельного внимания заслуживают съемки с участием лошадей. Эти сцены придают фильму динамику, а природные пейзажи Кыргызстана становятся полноценной частью повествования.

В картине есть напряженные моменты, есть драматические повороты, но самое главное — она не оставляет зрителя равнодушным.

Отдельного внимания заслуживает актерская игра

Режиссером фильма выступил Автандил Батырбеков. Главную роль исполнила Бегайым Асанакунова. В картине также снялись Дамир Амангельдин, Жылдызбек Касеинов, Омурбек Израилов и другие актеры.

Исполнителям удалось передать эмоции персонажей без необходимости постоянно объяснять их словами. Особенно это важно для истории, в которой значительная часть драматического напряжения строится на переживаниях главной героини.

Присутствие актеров и авторов на закрытом показе добавляло происходящему особую атмосферу. Для зрителей это первый просмотр новой картины, а для съемочной группы — возможность оценить результат долгой работы глазами публики.

К слову, создание фильма не обошлось без сложностей. Во время съемок скачек произошел инцидент: всадник столкнулся с операторской группой. К счастью, серьезных последствий удалось избежать.

Кыргызское кино, за которое не стыдно

В последние годы отечественные кинематографисты выпускают все больше картин, рассчитанных на массового зрителя. Однако далеко не каждому фильму удается предложить не только развлечение, но и историю, над которой хочется задуматься. «Мончок» как раз из таких.

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Это не кино, которое пытается впечатлить исключительно масштабом или громкими именами. Его главное достоинство — эмоциональная составляющая. За историей девушки и ее лошади скрываются вопросы, знакомые каждому: что остается после ухода близких, можно ли измерить память деньгами и где проходит граница между человеческой выгодой и преданностью.

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При этом кинолента не лишена драматических условностей, но они не мешают воспринимать основную историю.

После закрытого показа у журналистов 24.kg осталось впечатление, что создателям удалось снять искреннее и зрительское кино, которое вполне заслуживает внимания.

И, пожалуй, главный комплимент фильму заключается в том, что после финальных кадров хочется говорить не столько о технической стороне съемок, сколько о поступках героев и собственных чувствах. А это уже признак того, что история сработала.

В широкий прокат «Мончок» выходит 12 ноября. Посмотреть его зрители смогут в кинотеатрах Кыргызстана.