USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Кино, которое трогает до слез. В Бишкеке показали фильм «Мончок»

13:00, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Турдубек АЙГЫРОВ

Любовь, предательство, человеческая жадность и преданность, которую порой легче встретить среди животных, чем среди людей. Журналисты 24.kg побывали на закрытом показе нового кыргызского фильма «Мончок», где вместе со зрителями картину посмотрели актеры и ее создатели.

resized-850x570.png

До официальной премьеры оставался всего день. На закрытый показ собрались люди, для которых «Мончок» — не просто очередная новинка отечественного кинопроката. В зале присутствовали актеры и авторы картины, получившие возможность увидеть результат своей работы на большом экране. И, надо сказать, фильм получился достойным внимания.

«Мончок» — продолжение киноленты «Акыркы дем» («Последнее дыхание»), вышедшей в 2025 году. Однако новая история сосредоточена прежде всего на человеческих чувствах, семейной памяти и необыкновенной связи человека с животным.

В центре сюжета — девушка Карлыгач, потерявшая отца. Единственное, что остается ей в наследство, — лошадь по имени Мончок. Для окружающих это просто животное, которое можно оценить в деньгах. Для самой героини — последняя живая связь с самым близким человеком.

Именно вокруг этой, казалось бы, простой истории разворачивается настоящая человеческая драма.

Когда животное оказывается человечнее людей

Авторы не пытаются удивить зрителя сложными сюжетными конструкциями. Они обращаются к понятным каждому вещам: любви к родителям, памяти об ушедших, верности и предательству.

По мере развития событий становится очевидно, что история о лошади — лишь внешняя сторона картины. На самом деле фильм рассказывает о людях и о том, на что они готовы ради денег, собственных интересов или, наоборот, ради сохранения того, что им дорого.

Причем создатели не превращают эту мысль в назидание. Эмоции возникают из самих событий, отношений между персонажами и поступков героев.

resized-850x570.png

Отдельного внимания заслуживают съемки с участием лошадей. Эти сцены придают фильму динамику, а природные пейзажи Кыргызстана становятся полноценной частью повествования.

В картине есть напряженные моменты, есть драматические повороты, но самое главное — она не оставляет зрителя равнодушным.

Отдельного внимания заслуживает актерская игра

Режиссером фильма выступил Автандил Батырбеков. Главную роль исполнила Бегайым Асанакунова. В картине также снялись Дамир Амангельдин, Жылдызбек Касеинов, Омурбек Израилов и другие актеры.

Исполнителям удалось передать эмоции персонажей без необходимости постоянно объяснять их словами. Особенно это важно для истории, в которой значительная часть драматического напряжения строится на переживаниях главной героини.

Присутствие актеров и авторов на закрытом показе добавляло происходящему особую атмосферу. Для зрителей это первый просмотр новой картины, а для съемочной группы — возможность оценить результат долгой работы глазами публики.

К слову, создание фильма не обошлось без сложностей. Во время съемок скачек произошел инцидент: всадник столкнулся с операторской группой. К счастью, серьезных последствий удалось избежать.

Кыргызское кино, за которое не стыдно

В последние годы отечественные кинематографисты выпускают все больше картин, рассчитанных на массового зрителя. Однако далеко не каждому фильму удается предложить не только развлечение, но и историю, над которой хочется задуматься. «Мончок» как раз из таких.

Блок YouTube

Это не кино, которое пытается впечатлить исключительно масштабом или громкими именами. Его главное достоинство — эмоциональная составляющая. За историей девушки и ее лошади скрываются вопросы, знакомые каждому: что остается после ухода близких, можно ли измерить память деньгами и где проходит граница между человеческой выгодой и преданностью.

Читайте по теме
В России из фильма «Айтматов» вырезали кадр, в Казахстане премьеру перенесли

При этом кинолента не лишена драматических условностей, но они не мешают воспринимать основную историю.

После закрытого показа у журналистов 24.kg осталось впечатление, что создателям удалось снять искреннее и зрительское кино, которое вполне заслуживает внимания.

И, пожалуй, главный комплимент фильму заключается в том, что после финальных кадров хочется говорить не столько о технической стороне съемок, сколько о поступках героев и собственных чувствах. А это уже признак того, что история сработала.

В широкий прокат «Мончок» выходит 12 ноября. Посмотреть его зрители смогут в кинотеатрах Кыргызстана.

Материалы по теме

В Кыргызстане состоится первый национальный кинофестиваль

Спортсменка из Кыргызстана Валентина Шевченко сыграла в американском сериале

Премьерный четверг: рождественская комедия, кыргызский боевик и ужасы

Более 20 театров работает в Кыргызстане. Цифры и факты к Дню работника культуры

Премьерный четверг: кыргызская комедия, ужасы и триллер с Мэттью Макконахи

Для сериала «Гарри Поттер» утверждены актеры на роли родителей главного героя

Фильм «Айтматов» откроет международный кинофестиваль в Стамбуле

Премьерный четверг: кыргызская трагикомедия, сказки, мультфильм от DreamWorks

В Оше пройдет Европейский кинофестиваль «Истории без границ»

Антонио Бандерас и Николас Кейдж сыграют в новом сезоне «Настоящего детектива»

Популярные новости

Бизнес

Президентские выборы-2027

Экс-глава Госслужбы миграции Бакытбек Адылов выдвинулся на пост президента

 

Садыр Жапаров менее чем за сутки собрал максимум подписей для выборов

 

Седьмой претендент. Бактыбек Калмаматов выдвинулся в президенты

 

Садыр Жапаров собрал 40 тысяч подписей для участия в выборах менее чем за сутки

 

Садыр Жапаров подал заявление о выдвижении в президенты Кыргызстана

 

Претенденты на пост президента продолжают сбор подписей. Кто набрал больше всех?

 

Общество

В «Тундук» теперь можно узнать, кто запрашивал ваши персональные данные

 

Четыре месяца с грязным воздухом. Почему Бишкек продолжает задыхаться от смога?

 

В аэропорту «Манас» через полтора месяца запустят умную парковку

 

В Историческом музее Бишкека пройдет выставка-продажа «Лейлекские ковры»

 

В Чуйской области спасен пропавший гражданин

 

В Баткенской области дома, полученные при обмене территориями, делят по жребию

 

Атака на Иран

Новый подземный ракетный город показал Корпус стражей исламской революции

 

В США резолюцию об импичменте главы Пентагона внесли в Конгресс

 

МИД Ирана исключил возможность вывоза обогащенного урана из страны

 

Франция обвинила Иран в атаке на холодильники в магазинах, которые разморозились

 

Возобновление ударов по Ирану крайне маловероятно, заявил Трамп. Но есть условия

 

В Ормузском проливе подорвались еще два нефтяных танкера

 

Власть

Экс-глава МИД Чингиз Айдарбеков раскритиковал работу ЖК и систему выборов

 

Камила Талиева предложила передать проведение ОРТ государству

 

Жогорку Кенеш образовал депутатскую комиссию по предоставлению гражданам услуг

 

РФ, США и КНР обсуждают ограничение применения ИИ при управлении ядерным оружием

 

В парламенте требуют усилить контроль за продажей вейпов

 

Министру чрезвычайных ситуаций Канатбеку Чыныбаеву объявлен строгий выговор

 

Ситуация вокруг Украины

Почти треть мощностей НПЗ в России выведена из строя — Reuters

 

Переговоры в Абу-Даби: первый раунд завершился, но неизвестно, что обсуждали

 

Трехсторонняя встреча США, РФ и КНР: у Вашингтона и Пекина есть разногласия

 

Переговоры по Украине в Абу-Даби стартуют сегодня: что известно к этому часу

 

Переговоры в Абу-Даби. Украина определилась с составом делегации

 

Стали известны члены российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби

 
24.kg
РЕКЛАМНЫЕ УСЛУГИ

КОНТАКТЫ

Адрес: Кыргызстан, 720021, г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 197/1.

СОЦСЕТИ

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© ИА «24.kg» - Новости Кыргызстана. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит распространению без письменного разрешения ИА «24.kg». Редакция не несет ответственности за содержимое перепечатанных материалов и высказывания отдельных лиц. +18