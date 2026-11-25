Культовый кинорежиссер Стивен Спилберг снимет экранизацию романа-вестерна «Зимнее сердце» ирландского писателя Кевина Барри. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что сценарий картины напишет Пол Томас Андерсон, а главные роли исполнят Киллиан Мерфи, Джесси Бакли и Марк Райленс.

«Зимнее сердце» вышло в 2024-м. Книга Кевина Барри была признана бестселлером по версии The Irish Times и историческим романом года по версии The Sunday Times.

Действие романа происходит в небольшом шахтерском городке в штате Монтана в 1891 году. Главный герой — молодой ирландский поэт Томас Рурк, влюбившийся в Полли Гиллеспи, жену влиятельного управляющего шахтами Лонга Энтони Харрингтона. Вместе они решают сбежать из городка на Запад, за ними отправляют погоню.

Для Пола Томаса Андерсона это будет первый фильм, для которого он написал сценарий, но не срежиссировал. Продюсерами выступят сами Спилберг и Андерсон, а также Сара Мерфи.

Выход картины намечен на 2028 год, ее выпустит студия Universal.