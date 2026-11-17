В рамках празднования 85-летия кыргызского кино, на Национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева 17 ноября 2026 года полнометражный исторический художественный фильм «Ажар» запущен в производство. Об этом сообщает Минкультуры.

Проект приурочен к 110-летию национально-освободительного восстания 1916 года и трагических событий в истории кыргызского народа — Уркуна.

Режиссером фильма выступил народный артист Кыргызской Республики, известный кинорежиссер Актан Арым Кубат. Сценарий художественного произведения создан по мотивам одноименной повести писателя Касымалы Баялинова «Ажар». Авторы сценария — Актан Арым Кубат, Марат Алыкулов и Арслан Капай уулу.

В основе сюжета исторической драмы лежит трагедия Уркуна 1916 года. События повествуются через судьбу двенадцатилетней Ажар. Во время восстания девочка теряет отца и вместе с матерью присоединяется к тысячам людей, вынужденных бежать в Китай. Заснеженные перевалы, голод, лютый холод и преследования становятся тяжелым испытанием для их жизни. В ходе трагических событий Ажар теряет и мать, оставаясь круглой сиротой.

Сценарий проекта был рассмотрен и одобрен сначала художественным советом киностудии «Кыргызфильм», затем художественно-экспертным советом Департамента кинематографии.

Кроме того, 20 октября 2026 года проект получил поддержку на IV заседании Национального совета по кинематографии Кыргызской Республики. Согласно решению заседания, вопросы реализации и финансирования фильма будут осуществляться в установленном законодательством порядке совместно с Министерством культуры, информации и молодежной политики Кыргызской Республики.

Художественный фильм «Ажар» направлен на сохранение и актуализацию национальной исторической памяти, глубокое раскрытие влияния трагедии Уркуна на судьбы людей и передачу исторических уроков следующим поколениям.

Посредством кинематографа создатели проекта ставят целью представить трагические страницы истории кыргызского народа отечественному и международному зрителю.