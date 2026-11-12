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«Бриллиантовую бабочку» получил режиссер «Айтматова» Каныбек Калматов

23:34, 12 ноября 2026, Бишкек - 24.kg
Тилебалды ТУКУЕВА

В Москве состоялась церемония награждения лауреатов Второй открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка». Об этом сообщили организаторы.

Претендентами на награду в этом году стал 41 фильм из 19 стран.

«Бриллиантовая бабочка» за лучший фильм досталась картине «Август» Никиты Высоцкого и Ильи Лебедева.

Лучшим режиссером признан Каныбек Калматов из Кыргызстана за ленту «Айтматов».

Картина «Улица 232» режиссера Руди Моры (Куба) признана лучшим фильмом, снятым вне евразийского пространства.

В номинации «Лучший актер» премия вручена Жасулану Копбергену (Казахстан, «Рестарт»).

Лучшей актрисой признана Дананир Мубир (Пакистан, «Мой Льяри»).

Премия за лучший сценарий вручена Алирезе Мотамеди (Иран, «Дочь леди феи»).

Лучший актер второго плана — Роман Наумович («Переломный момент»), актриса второго плана — Сладжана Зрнич (Сербия, «Рука правосудия»).

В номинации «Лучший художник» премия вручена Владимиру Гудилину, Сергею Агину и Юлии Макушиной (фильм «Август»). Касым Муинзода из Узбекистана признан лучшим композитором (фильм «Великий Амир»).

Лучший оператор — Александр Плотников (Казахстан, фильм «Эвакуация» режиссера Фархада Шарипова).

Спецприз «За вклад в мировой кинематограф» вручен актрисе Алисе Фрейндлих.

Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» — главное событие Евразийской академии кинематографических искусств. Миссия премии — сохранять традиционные и общечеловеческие ценности через кино, поддерживать духовность, культурную идентичность и гуманизм.

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