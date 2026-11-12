Премьерный четверг: кыргызские новинки, индийский боевик, фильм с Джонни Деппом
Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.
С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызские фильмы, романтическую трагикомедию, индийский фэнтези-боевик и экранизацию классической повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе».
«Тайке» (комедия)
Живущий в деревне Тайке однажды узнает, что ему осталось жить всего несколько дней. С этого момента он решает кардинально изменить свою жизнь, и его ждут неожиданные поступки и увлекательные приключения.
«Мончок» (драма)
После смерти отца Карлыгач остается с единственным наследством — лошадью по имени Мончок. Для окружающих это всего лишь животное, но для девушки Мончок — последняя связь с человеком, которого она любила больше всего на свете. Однако мир, в котором деньги решают все, не оставляет места для искренности.
«Психопатка» (ужасы)
1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но, когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.
«Плетеный муж» (фэнтези)
Одинокая рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Однажды, устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.
«Скрудж» (фэнтези)
Эбенезер Скрудж сталкивается с видениями своего прошлого, настоящего и будущего, стремясь обрести шанс на искупление.
«Инфлюенсер» (ужасы)
Мегапопулярную американскую блогершу приглашают для создания документального фильма в Европу. Роскошные отели, съемки для модных брендов, репортажи из лучших ресторанов и СПА — все, о чем могла мечтать 25-летняя звезда соцсетей. Идеальное путешествие внезапно оборачивается катастрофой, когда от некоего сталкера приходит требование остановить вещание.
«Рамаяна: Восхождение легенды» (фэнтези)
Благородный принц Рама, являющийся седьмым воплощением бога Вишну, в результате дворцовых интриг вынужден отказаться от престола и отправиться в изгнание вместе со своей женой Ситой и братом Лакшманой.
О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по ссылке.