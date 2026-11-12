Премьерный четверг: кыргызские новинки, индийский боевик, фильм с Джонни Деппом

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходят новые фильмы.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызские фильмы, романтическую трагикомедию, индийский фэнтези-боевик и экранизацию классической повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе».

1 «Тайке» (комедия)

Живущий в деревне Тайке однажды узнает, что ему осталось жить всего несколько дней. С этого момента он решает кардинально изменить свою жизнь, и его ждут неожиданные поступки и увлекательные приключения.

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2 «Мончок» (драма)

После смерти отца Карлыгач остается с единственным наследством — лошадью по имени Мончок. Для окружающих это всего лишь животное, но для девушки Мончок — последняя связь с человеком, которого она любила больше всего на свете. Однако мир, в котором деньги решают все, не оставляет места для искренности.

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3 «Психопатка» (ужасы)

1858 год. Эксцентричная Уинифред Нотти считает себя самым адекватным человеком на свете. Желая начать жизнь с чистого листа, она прибывает в уединенное готическое поместье, чтобы стать гувернанткой у пары избалованных детей. Но, когда прислуга начинает необъяснимым образом исчезать, хозяева дома все сильнее подозревают что-то неладное.

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4 «Плетеный муж» (фэнтези)

Одинокая рыбачка, живущая на окраине небольшой прибрежной деревни, всю жизнь терпит насмешки от своих соседей. Однажды, устав от одиночества, она обращается к местному корзинщику и заказывает себе мужа, сплетенного из лозы. Ее неожиданная привязанность к причудливому творению пробуждает ревность и угрожает порядкам деревни.

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5 «Скрудж» (фэнтези)

Эбенезер Скрудж сталкивается с видениями своего прошлого, настоящего и будущего, стремясь обрести шанс на искупление.

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6 «Инфлюенсер» (ужасы)

Мегапопулярную американскую блогершу приглашают для создания документального фильма в Европу. Роскошные отели, съемки для модных брендов, репортажи из лучших ресторанов и СПА — все, о чем могла мечтать 25-летняя звезда соцсетей. Идеальное путешествие внезапно оборачивается катастрофой, когда от некоего сталкера приходит требование остановить вещание.

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7 «Рамаяна: Восхождение легенды» (фэнтези)

Благородный принц Рама, являющийся седьмым воплощением бога Вишну, в результате дворцовых интриг вынужден отказаться от престола и отправиться в изгнание вместе со своей женой Ситой и братом Лакшманой.

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О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по ссылке.