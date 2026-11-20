В Кыргызстане появилась новая кинопремия «Сынчы» («Выбор критиков»), которая отметит лучшие фильмы и достижения отечественных кинематографистов за прошедший год. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

Инициатор премии — медиаплатформа «Сынчы» при поддержке департамента кинематографии.

В оценке фильмов примут участие молодые авторы платформы. Церемония награждения состоится в конце ноября 2026 года.

Появление премии кинокритиков — важное событие для кыргызского кинематографа. Наряду с фестивальными наградами, зрительским признанием и коммерческим успехом фильмов все большее значение приобретает самостоятельная оценка кинокритиков. Премия призвана сделать этот голос заметнее и стать ежегодной площадкой для обсуждения достижений национального кино.

В премии предусмотрены 12 номинаций. Помимо наград за лучшие фильм, режиссуру, сценарий и актерские работы, отдельно будет отмечена лучшая жанровая картина. Эта номинация позволит обратить особое внимание на достижения кинематографистов, работающих в комедии, триллере, фильмах ужасов и других популярных жанрах.

В первой кинопремии «Сынчы» участвуют полнометражные фильмы кыргызских кинематографистов, вышедшие в прокат с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026-го. Имена номинантов и подробности церемонии будут объявлены дополнительно.