В Бишкеке открываются традиционные ярмарки сельхозпродукции

В Бишкеке начнут работать традиционные сельхозярмарки. Об этом сообщает Минсельхоз.

По его данным, цель мероприятий — обеспечить население социально значимыми продовольственными товарами по доступным ценам, поддержка отечественных производителей и создания условий для реализации фермерской продукции напрямую потребителям, без посредников.

На ярмарках будет представлена мясная и молочная продукция, овощи, фрукты и другие товары повседневного спроса.

Места проведения:

Первомайский район: 7–8 ноября на площади имени Турдакуна Усубалиева. Далее она будет организовываться каждую субботу и воскресенье до июня 2027 года.

Ленинский район: с 6 ноября на пересечении улиц Минжылкиева и Тыналиева в микрорайоне «Джал». Торговля будет организована каждую пятницу, субботу и воскресенье.

Проведение ярмарок позволит отечественным производителям реализовывать продукцию напрямую населению, сократить посреднические расходы, поддержать фермерские хозяйства и повысить доступность качественных продуктов питания по приемлемым ценам.