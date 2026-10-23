В Бишкеке открылась ярмарка «Алтын күз» — что подготовили для гостей

На площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке в честь Дня работников агропромышленного комплекса сегодня открылась выставка «АгроТехЭкспо-2026» и продовольственная ярмарка «Алтын күз».

Гости выставки смогут познакомиться с:

современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;

дроном для мониторинга пастбищ и сельскохозяйственных земель;

платформой iDiykan — цифровым помощником фермера;

другими инновационными и цифровыми решениями в сфере сельского хозяйства.

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Кроме того, есть возможность увидеть племенных животных, продукцию рыбных хозяйств, приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед, переработанную сельхозпродукцию и другие отечественные товары напрямую у производителей по доступным социальным ценам.

Ярмарка продлится до 25 октября.

Напомним, ежегодно 20 октября отмечается День работников агропромышленного комплекса КР.