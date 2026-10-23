В Бишкеке открылась ярмарка «Алтын күз» — что подготовили для гостей
На площади имени Турдакуна Усубалиева в Бишкеке в честь Дня работников агропромышленного комплекса сегодня открылась выставка «АгроТехЭкспо-2026» и продовольственная ярмарка «Алтын күз».
Гости выставки смогут познакомиться с:
- современной сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
- дроном для мониторинга пастбищ и сельскохозяйственных земель;
- платформой iDiykan — цифровым помощником фермера;
- другими инновационными и цифровыми решениями в сфере сельского хозяйства.
Кроме того, есть возможность увидеть племенных животных, продукцию рыбных хозяйств, приобрести овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, мед, переработанную сельхозпродукцию и другие отечественные товары напрямую у производителей по доступным социальным ценам.
Ярмарка продлится до 25 октября.
Напомним, ежегодно 20 октября отмечается День работников агропромышленного комплекса КР.